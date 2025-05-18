الفرق نقطين والجدع يحصلهم”.. موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو وحلم التتويج باللقب الأصعب في صراع الدوري

يزداد البحث من قبل محبي القلعة الحمراء عن موعد مباراة الأهلي القادمة، تلك المباراة الهامة التي تجمع بينه وبين انادي فاركو في ضوء منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري، تلك المباراة التي يسعى الأهلي من أجل الفوز بها لحصر اللقب الأغلى والمفضل لدى القلعة الحمراء تلك بطولة الدوري التي يتصدرها الأحمر بفارق نقطتين فقط عن أقرب منافسه بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي القادمة

التقي النادي الأهلي المصري مع فريق البنك الأهلي يوم السبت 17 مايو 2025 في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، انطلقت المباراة على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري، وكما التقي في نفس التوقيت فريق بيراميدز الوصيف مع فريق بتروجيت في مباراة هامة أيضًا يسعى الأسيوطي من أجل حسمها، بعد أن اشتعل الصراع بينه وبين الأهلي بعد خسارته لأخر مباراتين أمام فاركو والبنك الأهلي مما يجعله يدخل هذه المباراة بروح قتالية لاستمرار ملاحقته للأهلي حتى أخر جولة.

نتائج مباريات الأمس

كانت مباريات الأمس قد شهدت حماسة وقوة، حيث نجح فريق نادي بيراميدز في الفوز على بتروجيت بنتيجة هدفين وحافظ على شباكه نظيفه، أما النادي الأهلي فقد استمر اللقاء حتى الدقيقة 97 حيث نجح النادي الأهلي في اقتناص الفوز بنقاط المباراة بعد تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 95 عن طريق المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي ليحافظ الأهلي على صدارة البطولة حتى الجولة الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو

ويتبقى للنادي الأهلي لقاء أخير سوف يخوضه أمام فريق كبير قام بتقديم مباريات ملحمية هذا الموسم وهو فريق نادي فاركو، حيث ستنطلق المباراة يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري في الساعة الخامسة عصرا، أما المنافس الأول على درع الدوري هذا العام فريق بيراميدز سوف يكون اللقاء الأخير له في بطولة هذا العام أمام نادي سيراميكا كليوباترا الذي يقدم آداء أكثر من رائعا وسف تكون جميع لقاءات الجولة الأخيرة في نفس التوقيت.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

تنقل مباريات الدوري المصري من خلال شبكة قنوات اون تايم سبورت فهي الوحيدة التي لها الحق في إذاعة مباريات الدوري المصري، ويمكنك ضبط تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات عبر هذا التردد:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في لقاء فاركو