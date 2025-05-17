بعد تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للموظفين .. هل تصرف الزياة 15%؟ .. المالية توضح

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف رواتب الموظفين هذا العام في مصر لشهر مايو من أجل الاستعداد له كما تم الإعلان عن مواعيد صرف المتأخرات للعاملين الذين لم يقوموا بصرف مستحقاتهم في المواعيد المحددة وقد تم الكشف عن كافة التفاصيل التي تخص زيادة الرواتب بدء من شهر يوليو القادم من هذا العام.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

تم الإعلان عن مواعيد صرف مرتبات شهر مايو الحالي من هذا العام لكافة العاملين في الدولة وهذا الموعد هو

أعلن الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أن موعد صرف رواتب العاملين لشهر مايو الجاري توافق يوم 22 من تلك الشهر.

كما أعلن موعد صرف المتأخرات وهي في أيام 8 و11 و12 من الشهر.

يمكن صرف مستحقات العاملين من أماكن الصرف وفقا للمواعيد المعلنة

تفاصيل زيادة الرواتب الرسمية من يوليو

تبدأ الحكومة الرسمية تطبيق زيادة الرواتب الخاصة بشهر يوليو وفقا لخطة الإصلاح المالي وهذه الترقيات المالية تشمل ما يلي