بعد تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للموظفين .. هل تصرف الزياة 15%؟ .. المالية توضح

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف رواتب الموظفين هذا العام في مصر لشهر مايو من أجل الاستعداد له كما تم الإعلان عن مواعيد صرف المتأخرات للعاملين الذين لم يقوموا بصرف مستحقاتهم في المواعيد المحددة وقد تم الكشف عن كافة التفاصيل التي تخص زيادة الرواتب بدء من شهر يوليو القادم من هذا العام.
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025
تم الإعلان عن مواعيد صرف مرتبات شهر مايو الحالي من هذا العام لكافة العاملين في الدولة وهذا الموعد هو
- أعلن الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أن موعد صرف رواتب العاملين لشهر مايو الجاري توافق يوم 22 من تلك الشهر.
- كما أعلن موعد صرف المتأخرات وهي في أيام 8 و11 و12 من الشهر.
- يمكن صرف مستحقات العاملين من أماكن الصرف وفقا للمواعيد المعلنة
تفاصيل زيادة الرواتب الرسمية من يوليو
تبدأ الحكومة الرسمية تطبيق زيادة الرواتب الخاصة بشهر يوليو وفقا لخطة الإصلاح المالي وهذه الترقيات المالية تشمل ما يلي
- يتم زيادة الحد الأدنى للأجور لكي يصبح 7000 جنيه شهريا بدء من شهر يوليو القادم من هذا العام لكافة المستحقين.
- هناك علاوة دورية يتم زيادتها في شهر يوليو وتبلغ 10٪ المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- يتم رفع علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 1000 جنيه بدأت من 600 جنيه.
- إضافة حافز إضافي يصل قيمته إلى 300 جنيه يتم صرفه شهريا.
- يتم صرف علاوة خاصة اغير المخاطبين بالقانون بنسبة تصل إلى 15٪