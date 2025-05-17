تغيرات جديدة والمستوى في الإنخفاض .. سعر طن الحديد اليوم حديد عز بتاريخ 17 مايو 2025

شهدت أسعار البناء اليوم السبت الموافق 17 من مايو في بداية التعاملات اليومية وخاصة سعر الحديد حالة من الارتفاع البسيط في سعره كما ارتفع معه سعر الاسمنت بنسبة طفيفة على عكس الأيام الماضية التي شهدت استقرار في اسعارهم.

سعر طن الحديد اليوم حديد عز

سجل سعر طن الحديد اليوم السبت الموافق 17 من مايو في معظم الشركات وخاصة حديد عز نحو الآتي

سجل سعر طن حديد عز اليوم السبت 39000 جنيه.

كما سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم في بداية التعاملات اليومية نحو 38500 جنيه

سعر طن حديد العتال سجل اليوم نحو 38000 جنيه.

بلغ سعر طن المصريين اليوم في مصر نحن 38000 جنيه.

سعر طن المراكبي اليوم سجل نحو 37500 جنيه.

سعر طن حديد مصر ستيل اليوم سجل نحو 37500 جنيه.

وصل سعر طن حديد عطية اليوم نحو 37500 جنيه.

بلغ سعر طن الكومي اليوم في مصر نحو 36000 جنيه.

سعر طن حديد الجيوشي اليوم سجل نحو 37500 جنيه.

بلغ سعر طن سرحان اليوم نحو 36000 جنيه.

سعر طن حديد المعادي اليوم سجل نحو 36500 جنيه.

سعر طن حديد بيانكو سجل نحو 36500 جنيه.

سعر الاسمنت اليوم السبت

ارتفع سعر الاسمنت اليوم السبت الموافق 17 من مايو في بداية التعاملات اليومية إلى أن سجل سعره نحو الآتي