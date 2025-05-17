المحكمة حكمت ✋ .. ايداع نجل محمد رمضان دار رعاية رسميًا ! “أعرف التفاصيل كاملة”

قضت محكمة الطفل المنعقدة في مدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة بإيداع الطفل علي محمد رمضان في دار الرعاية الاجتماعية وذلك بعد اتهامه بالتعدي بالضرب على صديقه في النادي المتواجد في نيو جيزة بمدينة الشيخ زايد وهناك بعض التفاصيل الدقيقة الأخرى التي تخص اقوال الشهود والواقعة.
ايداع نجل محمد رمضان دار رعاية
هناك بعض التفاصيل التي تخص إيداع نجل محمد رمضان في دار الرعاية الاجتماعية بعد الحكم عليه وهذه التفاصيل هي
- انعقدت جلسة الخميس وغاب عنها الطفل المتهم ووالده بدعوى إصابته بوعكة صحية مفاجئة لخوفه الشديد من المثول أمام المحكمة.
- حضر محامي الطفل المجني عليه وقرر القاضي ايداع علي محمد رمضان بإحدى دور الرعاية ولكنه لم يحدد مدة زمنية للايداع.
- قال محامي الطفل المحامي بالنقض احمد مختار أن المحكمة أصدرت تلك القرار في غياب المتهم وهو قرار قابل للطعن فيه ولكن سوف يقدم طلب رسمي لنقل القضية إلى محكمة الجنح بدلا من محكمة الطفل.
سبب الحكم على نجل محمد رمضان
هناك عدة أسباب أدت إلى صدور حكم ابداع نجل محمد رمضان في دار الرعاية وهذه الأسباب هي
- أوضحت تصريحات رسمية أن سبب الحكم لابن محمد رمضان باقامته في دور رعاية مفتوح المدة هو وجود شهادات من جانب بعض أولياء الأمور والعاملين في النادي باعتداء الطفل على موكله بتواجد محمد رمضان.
- هذا هو ما جعل نظر القضية أمام محكمة الجنح أكثر دقة.
- كما أكدت بعض المصادر أن النيابة العامة سبق لها الاستدعاء للفنان محمد رمضان أسماع أقواله أكثر من مرة ولكنه امتنع عن الحضور وهو ما يعد دافع جديد له لطلب ضمه إلى قائمة المتهمين في القضية.
- طالعت المحكمة سجلات التحقيق ومحاضر بقسم شرطة أكتوبر والتقارير الطبية المعدة لدى مستشفيات رسمية بشأن إصابات الطفل المعتدى عليه.