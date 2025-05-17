المحكمة حكمت ✋ .. ايداع نجل محمد رمضان دار رعاية رسميًا ! “أعرف التفاصيل كاملة”

قضت محكمة الطفل المنعقدة في مدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة بإيداع الطفل علي محمد رمضان في دار الرعاية الاجتماعية وذلك بعد اتهامه بالتعدي بالضرب على صديقه في النادي المتواجد في نيو جيزة بمدينة الشيخ زايد وهناك بعض التفاصيل الدقيقة الأخرى التي تخص اقوال الشهود والواقعة.

ايداع نجل محمد رمضان دار رعاية

هناك بعض التفاصيل التي تخص إيداع نجل محمد رمضان في دار الرعاية الاجتماعية بعد الحكم عليه وهذه التفاصيل هي

انعقدت جلسة الخميس وغاب عنها الطفل المتهم ووالده بدعوى إصابته بوعكة صحية مفاجئة لخوفه الشديد من المثول أمام المحكمة.

حضر محامي الطفل المجني عليه وقرر القاضي ايداع علي محمد رمضان بإحدى دور الرعاية ولكنه لم يحدد مدة زمنية للايداع.

قال محامي الطفل المحامي بالنقض احمد مختار أن المحكمة أصدرت تلك القرار في غياب المتهم وهو قرار قابل للطعن فيه ولكن سوف يقدم طلب رسمي لنقل القضية إلى محكمة الجنح بدلا من محكمة الطفل.

سبب الحكم على نجل محمد رمضان

هناك عدة أسباب أدت إلى صدور حكم ابداع نجل محمد رمضان في دار الرعاية وهذه الأسباب هي