أخر تحديث سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 17 مايو 2025

فريق عمل البديل تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
أخر تحديث سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 17 مايو 2025

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم حيث يعتبر الريال السعودي من أهم العملات التي تشكل اهتمام واقبال الكثير من المواطنين نظرًا لعمل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ويريد الكثير من المواطنين التعرف على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم وذلك استعدادًا لموسم الحج حيث تفصلنا أيام قليلة على بداية موسم الحج 1446.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 17 مايو 2025 استقرارًا كبيرًا في البنوك المصرية حيث يقبل الكثير من المواطنين على تبديل الجنية المصري مقابل الريال السعودي وذلك قبل السفر للمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام ويستقر سعر الريال السعودي بشكل كبير في البنوك المصرية نظرًا لتوفره بشكل كبير حيث يتراوح سعر الريال السعودي بين 13 إلى 13.50 جنيهًا مصريًا.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 17 مايو الجاري في الكثير من البنوك المصرية وذلك نظرًا لقلة التعاملات وعطلة نهاية الأسبوع في البنوك.

  • سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري اليوم 13.31 جنيهًا للشراء و 13.38 جنيهًا للبيع.
  • سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم 13.35 جنيهًا للشراء و 13.38 جنيهًا للبيع.
  • سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي اليوم 13.33 جنيهًا للشراء و 13.38 جنيهًا للبيع.
  • سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني اليوم 13.26 جنيهًا للشراء و 13.37 جنيهًا للبيع.
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فريق عمل البديل

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