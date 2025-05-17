سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة الكفاح اليوم 17 مايو 2025

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة الكفاح حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي ومن الجدير بالذكر أن سعر الدولار الأمريكي من أهم الاسعار التي تلعب دورًا هامُا في الاقتصاد العراقي وأسعار جميع السلع والمنتجات المحلية والمستوردة كما تعتبر بورصة الكفاح من أهم المراكز التي يمكن صرف الدولار الأمريكي بالسعر الرسمي في العراق وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة الكفاح.

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة الكفاح

يبحث الكثير من المواطنين في العراق عن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة الكفاح حيث تتغير قيمة الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي حسب سعر العرض والطلب وقد تغير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي تغيرًا طفيفًا مقارنة بسعره يوم أمس حيث وصل سعر الدولار الامريكي في بورصة الكفاح ببغداد اليوم 142500 مقابل 100 دينار عراقي ، وفي البصرة استقر سعر الدولار الأمريكي عند 142550 مقابل 100 دينار عراقي.

اسعار العملات الاجنبية في العراق اليوم

بعد التعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة الكفاح يريد الكثير من المواطنين في العراق معرفة اسعار العملات الاجنبية اليوم حيث تشهد اسعار العملات الاجنبية تغيرات طفيفة خلال الساعات الماضية حيث بلغ سعر اليورو 109.8 دينار بينما بلغ سعر الجنيه الاسترليني 130 دينار حسب سعر الصرف الرسمي الذي حدده البنك المركزي في العراق.