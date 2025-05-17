“تابع على قناة ATV التركية” موعد عرض مسلسل قيامه عثمان الحلقة 192 الموسم السادس

يبحث الجمهور في الوطن العربي الدقائق القليلة الماضية عن موعد عرض ممسلسل قيامه عثمان الحلقة 192 الموسم السادس، حيث أنه قد تم تأجيل عرض الحلقة الأربعاء الماضي عبر القناة التركية بسبب مباراة كأس تركيا التي عقدت في نفس وقت إذاعة الحلقة، ولذلك فقد قررت الشركة المنتجة ترحيل ميعاد الحلقة للأسبوع الحالي، ومن المنتظر بأن تشهد الأحداث الكثير من التشويق والإثارة.

موعد عرض مسلسل قيامه عثمان الحلقة 192

من المنتظر بأن يكون ميعاد عرض الحلقة 192 من المسلسل التركي قيامة عثمان، يوم الأربعاء الموافق 21 – 5 – 2025 على قناة اي تي في التركية وتكون مدبلجة وتبدأ في الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لدولة مصر، بينما تعرض في يوم الخميس الموافق 22- 5 – 2025 على قناة الفجر الجزائرية وتكون مترجمة وتبدأ في الساعة 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما يتم نقل الحلقة وعرضها ايضا من خلال كل من قناة اليرموك الأردنية وقناة مصر أم الدنيا ومن خلال منصة قصة عشق ومنصة نور بلاي وبعض من منصات اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.

تردد قناة ATV التركية على النايل سات والعرب سات

يمكن ضبط تردد قناة ATV التركية على النايل سات والعرب سات من خلال البيانات الآتية:

تردد القناة على النايل سات

يكون التردد الخاص بالقناة هو: 10796.

معامل الترميز للقناة يكون هو: 27500.

معدل الاستقطاب للقناة من خلال: أفقي.

أما معدل تصويب الخطأ للقناة يكون 6/5.

تردد القناة على العرب سات