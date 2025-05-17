“بدء العد التنازلي” خطوات الاستعلام عن رقم جلوس الثانوية العامة 2025 وموعد إعلانه رسميا

زاد البحث الساعات القليلة الماضية من الطلاب وأولياء الأمور للتعرف على خطوات ورابط الاستعلام عن رقم جلوس الثانوية العامة 2025، جاء ذلك تزامنا مع إعلان وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني عن اقتراب إعلانها بشكل رسمي في إطار التحضيرات للامتحانات المقرر عقدها الشهر المقبل، وأوضحت الوزارة بأنه يمكن التعرف على أرقام الجلوس إلكترونيا عبر الموقع الرسمي وكذلك من خلال المدارس التابعة لهم ليتمكنوا من التعرف على مقر اللجنة الامتحانية.

الاستعلام عن رقم جلوس الثانوية العامة 2025

من المتوقع الإعلان عن رقم جلوس الثانوية العامة لهذا العام 2025 خلال الفترة القليلة المقبلة، ويمكن الاستعلام عنه من خلال الذهاب إلى المدارس أو الإدارات التعليمية، أو قم بالدخول على رابط الموقع الرسمي للوزارة ومن ثم اتباع الخطوات المقبلة:

في بدء الأمر الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم.

من ثم يتم تسجيل الدخول من خلال البريد الإلكتروني الموحد.

بعد ذلك عليك النقر على القائمة الرئيسية.

ثم اختيار أيقونة الاستعلام عن رقم الجلوس.

أخيرا اضغط على خانة استعلم، وانتظر ليظهر امامك الرقم وكذلك مقر اللجنة الخاصة بك.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 لكافة الشعب

في سياق متصل، فأنه وفقا للجدول الزمني المحدد من وزارة التربية والتعليم الفني، فأن موعد امتحانات الثانوية العامة الخاصة بالعام الدراسي الحالي 2024 – 2025 ويكون لكافة الطلاب والشعب العام علمي أدبي والمتفوقين والمكفوفين، وبذلك ستبدأ الاختبارات بشكل رسمي من يوم 15 لشهر يونيو المقبل لعام 2025 وتستمر الاختبارات حتى يوم 10 لشهر يوليو المقبل لعام 2025.