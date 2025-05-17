“سلي أطفالك طول اليوم” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 على النايل سات والعرب سات بجودة عالية HD

يبحث العديد من الأهالي الفترة الماضية عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 على كل من القمر النايل سات والعرب سات، وذلك لأن تلك قناة طيور لجنية تعتبر من أهم وأبرز القنوات المخصصة للأطفال والتي تقدم محتوى مناسب لجميع الفئات العمرية، حيث تقدم القناة محتوى ترفيهي وتعليمي مميز يساهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز القيم الإيجابية، فيما قامت إدارة القناة مؤخرا بتحديث التردد الخاص بها للحصول على جودة عالية لكل من الصورة والصوت اتش دي HD.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

يمكنكم الآن ضبط تردد قناة طيور الجنة 2025 للأطفال على القمر الصناعي نايل سات وذك لمتابعة البرامج والأغاني والأناشيد المتميزة عبر الترددات الآتية:

التردد للقناة هو 11258.

الاستقطاب يكون أفقي.

معدل الترميز يكون 27500.

يكون تصحيح الخطأ 5/6.

تردد طيور الجنة 2025 على عرب سات

كما يمكن ضبط التردد الخاص بالقناة الجديد على القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال البيانات المقبلة:

التردد للقناة هو 11310.

الاستقطاب يكون عمودي.

معدل الترميز يكون 27500.

يكون تصحيح الخطأ 2/3.

كيفية استقبال قناة طيور الجنة على التليفزيون

يمكنكم الآن استقبال قناة طيور الجنة على جهاز التليفزيون الخاص بك، ويكون ذلك عبر اتباع بعض الخطوات التي تمثلت على النحو التالي: