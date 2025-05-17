حلقة 57 مسلسل صلاح الدين الايوبي على تردد القنوات الناقلة بجودة عالية في هذا الموعد

تعتبر الحلقة 56 الأكثر انتظارا من قبل المشاهدين المليئة بالأحداث والتشويقات من أهمها موت ميلا علي ايد باليان، يعد مسلسل صلاح الدين واحد من ابرز المسلسلات التاريخية التي تم تمثيل جميع أدوارة ببراعه وقمه في الأداء والتمثيل، تم اختيار أبطال هذا المسلسل بدقة عالية، لهذا السبب قاموا بتمثيل الأدوار بطرق احترافية مما عملت علي جذب وانتباه المشاهدين، منذ أن تم انطلاقه حتي الآن مازال علي وتيرة النجاح الساحق، عبر السطور القادمة سنسرد لكم الترددات الحديثة والناقلة لمسلسل صلاح الدين ابقوا معانا.
توقيت بث مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 56
- يتم بث مسلسل صلاح الدين الأيوبي عبر قناة الفجر الجزائرية في تماما الساعة 10 مساءا يوم الثلاثاء من كل أسبوع بتوقيت مصر.
- يعرض أيضا المسلسل عبر قناة ATV التركية يوم الاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت تركيا.
- كما يتم بث مسلسل صلاح الدين الأيوبي عبر قناة TRT1 الاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية.
التردد الجديد بقناة ATV عبر النايل سات
- التردد الخاص بالقناة: 10796.
- من خلال معامل الاستقطاب: أفقي.
- عبر مؤشر تصحيح: 6/5.
- معامل ترميز: 27500.
- القمر الصناعي: النايل سات.
تردد قناة ATV التركية علي العرب سات
- تم تغير تردد القناة: 12692.
- عبر معدل استقطاب: عمودي.
- من خلال مؤشر التصويب: 6/5.
- مؤشر الترميز: 27500.
خطوات استقبال جميع الترددات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي والحلقة 56
يتاح لكم تحميل الترددات والتي من خلالها يتم بث مسلسل صلاح الدين الأيوبي علي جهاز التلفاز من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولا: قم بفتح جهاز التلفاز، وجهاز الريسيفر، ثم اضغط علي قائمة الإعددات من الريموت كنترول الخاص بجهاز الريسيفر.
- ثانيا: اضغط علي قائمة التركيب اليدوي.
- ثالثا: يتطلب تحديد القمر الصناعي، ثم ادخل التردد، الاستقطاب، الترميز، تصحيح الخطأ.
- رابعا: انقر علي زر التحميل.
- أخيرا: يتم تنزيل القناة علي القائمة، ثم اضغط علي زر التثبيت.