حكومة العراق تعلن سن التقاعد الجديد بغض النظر عن مدة خدمته

كشفت وزارة المالية في العراق، عن أن الموظف يتم إحالته إلى التقاعد عند بلوغه سن الـ 60 عامًا، مؤكدة أن ذلك يأتي بعيدًا عن مدة الخدمة التي أداه الموظف في الجهة التي كان يعمل بها، مشيرة إلى أن الموظف عند بلوغه اليوم الأول من عام 61 يتم انفكاكه من الوظيفة في الحال، بناءً على القرار رقم “20” لعام 1988 الذي يُنظم حالات انفكاك الموظف من الوظيفة، وهو ما يتم تطبيقه في جميع المؤسسات والهيئات العاملة في الدولة العراقية دون الإخلال بذلك.

مقترح بإعادة سن التقاعد لـ 63 عامًا

قام بعض أعضاء مجلس النواب بتقديم مقترح إلى مجلس الوزراء العراقي، من أجل إعادة النظر في سن التقاعد ليكون 63 عام بدلاً من 60 عامًا، مشيرين إلى أن الأول كان المعمول به في البداية بعد أن تم تخفيضه، مطالبين الحكومة بدراسة هذا المقترح الذي يضمن الصالح الوظيفي للموظف والدولة بشكل كبير، ناهيك عن أن الموظف صاحب الخبرة يُفيد الجهة التي يعمل بها بشكل كبير، ودعم الاقتصاد المحلي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر يونيو

وأوضحت وزارة المالية العراقية، أنه من المقرر صرف رواتب المتقاعدين يوم 1 من شهر يونيو، نظرًا لأنه يوم عمل رسمي في دولة العراق، مشيرة إلى أن عمليات التوزيع ستكون من مختلف المصارف العاملة بالدولة ومن أبرزها الرافدين والرشيد، ناهيك عن منافذ الصراف الألي المنتشرة على مستوى الدولة، للتسهيل على المتقاعدين في حصولهم على رواتبهم المستحقة دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة داخل دولة العراق.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق، فجاءت كما يي:-