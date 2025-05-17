يا زول now.. فتح حساب بنك الخرطوم الجديد للمقيمين والمغتربين بلمسة زر وتنبيهات مهمة

مازالت عمليات البحث متجهة بشكل كبير حول فتح حساب داخل بنك الخرطوم، فيما أن البنك يُساهم في توفير العديد من الخدمات المصرفية المختلفة، بالإضافة إلى إن البنك تمكن من الانتشار بشكل كبير في جميع دول العالم بخدماته المميزة التي يقدمها للعملاء سواء كانوا المقيمين أو المغتربين، فيما يمكنك معرفة التفاصيل التي تُشير إلى إمكانية فتح الحساب البنكي، بناءً على ما نوضحه لكم في مقال اليوم.

تعليمات بنك الخرطوم أمام العملاء المقيمين والمغتربين

وأقر بنك الخرطوم مجموعة من التعليمات والتنبيهات الهامة التي يجب الالتزام بها أمام كافة العملاء سواء المقيمين أو المغتربين، بناءً على ما يلي:-

عدم مشاركة أي معلومات بنكية على وسائل التواصل الاجتماعي.

التأكيد من غلق تطبيق بنكك عقب الانتهاء منه.

كذلك يجب عدم فتح أي روابط غير موثوق فيها.

التأكيد من القنوات الرسمية للبنك دون غيرها.

يجب أن يقوم العميل بتحديث بياناته من وقت إلى أخر.

لابد من تحديث تطبيق بنكك في حالة الانتهاء من التحديث القديم.

مراجعة معلومات ورصيدك من وقت لحين.

كيفية فتح حساب بنك الخرطوم

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من فتح حساب داخل بنك الخرطوم أمام العملاء المقيمين أو المغتربين، فجاءت كما يلي:-