“أحداث مشوقة في انتظارك” موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة اليرموك الحلقة 192 الجزء السادس

يبحث الجمهور في الوطن العربي عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة اليرموك الأردنية بعد تأجيلها الأسبوع الماضي وعدم عرضها في الوقت المحدد لها، حيث تحظى المسلسل على شعبية وجماهيرية كبيرة منذ بدء عرضها لأن أحداثها تدور حول المؤسس عثمان بن أرطغول ومحاولته لتأسيس الدولة العثمانية ومواجهته للأعداء، فيما أنه من المنتظر بأن تشهد أحداث الحلقة المقبلة الكثير من التشويق والإثارة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة اليرموك

من المنتظر بأن يكون ميعاد عرض الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس عبر قناة اليرموك الأردنية، مساء الخميس المقبل الموافق 23 مايو الحالي 2025 وتبدأ في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت كل من المملكة والقاهرة وتكون الحلقة مترجمة إلى اللغة العربية، بينما تعاد الحلقة على نفس القناة يوم الجمعة في عدد من الأوقات المختلفة، فيما تعرض المسلسل أيضا على عدد من القنوات والمنصات الأخرى ومنها قناة اي تي في التركية وقناة الفجر الجزائرية وقناة مصر ام الدنيا وعبر منصة قصة عشق ومنصة نور بلاي.

تردد قناة اليرموك الجديد 2025 على النايل سات

يمكن ضبط واستقبال تردد قناة اليرموك الجديد 2025 على القمر الصناعي النايل سات، ويكون ذلك من أجل متابعة الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس، ولذلك يجب إدخال الترددات الآتية في أجهزة الاستقبال بشكل صحيح: