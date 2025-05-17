“أحداث مشوقة ومتميزة” الموعد الجديد لعرض الحلقة 192 من المؤسس عثمان الموسم السادس

يبحث الجمهور في الوطن العربي عن الموعد الجديد لعرض الحلقة 192 من المؤسس عثمان الموسم السادس، جاء ذلك بعد إعلان الشركة المنتجة عن تأجيل عرض الحلقة التي كان مقرر عرضها نهاية الأسبوع الماضي على قناة اي تي في التركية بسبب مباراة كأس تركيا التي عرضت في نفس توقيت إذاعة حلقة المسلسل، ولذلك نقدم السطور المقبلة ميعاد عرض الحلقة القادمة وتردد القناة على النايل سات فتابعونا.

الموعد الجديد لعرض الحلقة 192 من المؤسس عثمان

تم تحديد موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 بعد تأجيلها رسميا، لتعرض بذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 مايو الحالي لعام 2025 وتعرض مدبلجة من خلال قناة ATV التركية وتكون في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت دولة تركيا وكذلك تعرض في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت كل من دولة مصر والسعودية، فيما تعرض المسلسل على عدد من المنصات الإلكترونية ومنها منصة قصة عشق ومنصة نور بلاي، وأيضا تعرض على قناة الفجر الجزائرية وقناة اليرموك الأردنية وقناة مصر أم الدنيا.

تردد قناة ATV التركية 2025 لنقل مسلسل المؤسس عثمان

يمكنكم ضبط تردد قناة اي تي في التركية 2025 عبر القمر الصناعي النايل سات وذلك من أجل نقل أحداث الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس، حيث يكون ذلك عبر إدخال الترددات المقبلة في جهاز الريسيفر الخاص بك: