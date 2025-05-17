“مبروك للناجحين” رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الدبلوم العام 2025 في سلطنة عمان

ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور موعد إعلان نتائج الدبلوم العام 2025 في سلطنة عمان، ويأتي ذلك في إطار إعلان وزارة التربية والتعليم عن مواصلة جهودها واستعدادها لظهور النتيجة فور الانتهاء من عملية المراجعة والتدقيق والتصحيح للأوراق الامتحانية، كما خصصت الوزارة رابط إلكتروني للتعرف على النتائج فور إعلانها رسميا ليتمكن الجميع من الاستعلام عنها من أي مكان دون الذهاب للمدارس والانتظار في الزحام.

نتائج الدبلوم العام 2025 في سلطنة عمان

يمكن الاستعلام عن نتائج الدبلوم العام لعام 2025 عبر الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم العمانية ثم اتباع الخطوات المقبلة:

أولا: الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم.

ثانيا: من ثم يتم اختيار القائمة الرئيسية.

ثالثا: بعد ذلك يتم الضغط على قسم خدمات الطالب.

رابعا: ثم يتم اختيار خدمة نتائج الدبلوم العام.

خامسا: تحديد المحافظة التابع لها الطالب والعام الدراسي.

سادسا: كتابة كل من الرقم المدني ورقم الجلوس بشكل دقيق.

أخيرا: قم بالنقر على خانة استعلم، وانتظر ثواني لتظهر أمامك الدرجات والتقديرات بالتفصيل.

موعد إعلان النتائج الرسمية للدبلوم العام 2025

في سياق متصل، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، موعد إعلان نتائج الدبلوم العام لعام 2025 بشكل رسمي، ومن المنتظر بأن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة ويكون ذلك لأنه يتم حاليا رصد الدرجات الخاصة بالأوراق الامتحانية للطلاب فور الانتهاء من المراجعة والتصحيح في إطار ضمان حصول كل طالب على حقه بالكامل في الدرجات والتقديرات ايضا.