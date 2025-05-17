تسلية الصغار طول اليوم.. تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات والعرب سات

تردد قناة طيور الجنة من أبرز الترددات التي يبحث عنها العديد من المتابعين في كافة أرجاء دول العالم العربي، لتقدم القناة باقة من الأغاني والأناشيد الدينية الرائعة والمميزة، كما أن القناة تعمل على تسلية الطفل طوال اليوم دون توقف، وتمتاز بالعديد من المميزات المختلفة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

تردد قناة طيور الجنة

عليك اتباع بعض المعلومات التي تُساهم في استقبالك إلى قناة طيور الجنة أطفال على القمر الصناعي، بناءً على ما يأتي:-

القمر الصناعي للقناة النايل سات.

ترددها الحديث “11272”.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ “2/3”.

استقطاب طيور الجنة أفقي.

تردد قناة طيور الجنة

فيما يمكنك معرفة أخر تحديث لتردد القناة على القمر الصناعي، بناءً على ما يأتي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

ترددها الثاني 11310.

بينما استقطابها عمودي.

معامل الترميز للقناة “27500”.

فيما معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

مميزات قناة طيور الجنة على القمر الصناعي

وعن المميزات التي تقدمها قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، فجاءت كما يلي:-