“تردد جديد” خطوات قناة ناشيونال جيوغرافيك الحديث على القمر الصناعي

زادت معدلات البحث بشكل كبير حول تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك في الفترة الحالية، كونها من أبرز القنوات التي تقدم باقة من البرامج التعليمية المميزة والرائعة على مدار الساعة، ناهيك عن تسليط الضوء على عالم الحيوانات والطبيعة والتاريخ والعلوم، وغير ذلك من المحتوى التثقيفي المميز التي تقوم القناة ببثه على مدار الساعة، وهو ما عمل على جذب شريحة كبيرة من المتابعين، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، بناءً على ما نكشفه لكم في مقال اليوم.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

يمكنك معرفة التردد الحديث لقناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي، بناءً على ما يأتي:-

قمر صناعي أول النايل سات.

تردد القناة يكون 11411.

بينما استقطابها عمودي.

حتى أن معامل الترميز للقناة “27500”.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي

فيما تقدم القناة باقة من المحتوى المفيد لكل طفل، ويمكنك استقبالها، بناءً على البيانات المتمثلة في الأتي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

تردد القناة يكون 11804.

بينما استقطاب القناة أفقي.

معامل الترميز للقناة “27500”.

التشفير للقناة مجاني.

الإشارة قوية.

خطوات تثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك على الرسيفر

فيما تتمثل أبرز الخطوات المعنية بتثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، بناءً على ما يأتي:-