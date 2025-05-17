الحلقة 192 مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية جميع الترددات

يبحث الكثير من مشاهدي مسلسل قيامة عثمان عن موعد اعرض الحلقة 192 وذلك بعد تأجيلها بالأسبوع الماضي من اجل تزامنا الوقت الخاص ببث المسلسل مع بث مباراة تركيا، بعد الترويج لهذه الحلقة المليئة بالأحداث المشوقة والمشاهد المروعة حيث يترقب جميع المتابعين هذه الحلقة بفارغ الصبر، يعتبر مسلسل المؤسس عثمان واحد من اهم وابرز المسلسلات التركية التي يقدم محتوي تاريخي وأحداث وفتوحات مؤكدة لا يوجد بتمثيله تضليل، بالإضافة إلي اختيار الشخصيات القائمة علي تمثيل هذه الأدوار بكل عناية ودقه، عبر السطور التالية من هذا الموضوع سنوضح لكم التفاصيل اللازمة والتي تتعلق به من حيث القنوات والترددات الناقلة له إليكم التفاصيل.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

حيث يتم بث مسلسل قيامة عثمان عبر قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 10 مساءا بتوقيت القاهرة.

يتم عرض جميع حلقات المسلسل المؤسس عثمان الأربعاء من كل أسوع في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة عبر قناة ATV التركية.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي النايل سات

عبر تردد قناة الفجر الجزائرية يتم بث المسلسل التاريخي المؤسس عثمان والتي جاءت علي النحو التالي:

التردد الخاص بالقناة: 12034.

من خلال مؤشر الاستقطاب: أفقي.

عبر معامل ترميز: 27500.

علي معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر العرب سات

من اجل مشاهدة جميع حلقات مسلسل المؤسس عثمان علي قناة الفجر الجزائرية يرجي تنزيل الترددات التالية عبر القمر الصناعي العرب سات:

تم تعديل تردد القناة: 11034.

من معامل الاستقطاب: أفقي.

علي مؤشر التصويب: 4/3.

الترميز الخاص بالقناة: 27500.

خصائص مسلسل المؤسس عثمان