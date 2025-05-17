حافظ على فلوسك بسرعة.. أعلى شهادة فى البنك الأهلى لمدة 3 سنوات وبعائد شهرى

يبحث العديد من المواطنين سواء عملاء البنوك أو غيرهم عن طرق استثمارية مناسبة من أجل الحفاظ على أموالهم في ظل ارتفاع التضخم الذي يشهده العالم، وعقب خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بنسبة 2.25% يوم الخميس الموافق 24 من شهر أبري 2025، ناهيك عن إمكانية التعرف على أبرز التفاصيل التي من خلالها ستتمكن من شراء شهادات ادخارية ذات عائد شهر أو سنوي، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تفاصيل شهادات البنك الأهلي

أما عن التفاصيل الواجب معرفتها عند شراء شهادات من البنك الأهلي المصري، والحصول على عائد مالي مناسب، فجاءت بناءً على النحو الأتي:-

تصل الشهادات البلاتينية مدتها لـ 3 سنوات.

فيما أن العائد يكون 25.25% سنويًا.

يتم العمل على صرف الفائدة ربع سنويًا أي كل 3 أشهر.

بالإضافة إلى الشهادة يمكن من خلالها الحصول على قرض أو استخراج فيزا مشتريات.

شهادات البنك الأهلي ذات العائد المتغير

وعن التفاصيل الخاصة بشهادات البنك الأهلي المصري، ذات العائد المتغير أو المتدرج، فجاءت بناءً على ما يلي:-

يكون شراء الشهادة لمدة 3 سنوات من داخل البنك الأهلي.

فيما يتم صرف العائد بشكل تدريجي.

السنة الأولى بعائد 28%، فيما أن الثانية بعائد 23%، ناهيك عن أن السنة الثالثة بعائد 18%.

مثال شراء شهادات من البنك الأهلي

وفي حالة قيام العميل بشراء شهادة بقيمة 100 ألف جنيه، فيمكنه الحصول على عائد شهري بـ 2104 جنيهات، أي ما يُقارب من 25 ألف و250 جنيه سنويًا، ويختلف العائد بناءً على نوع الشهادة التي يتم شراءها.