بسهولة يزول.. فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بدون زيارة الفرع e-account bank of khartoum

نقدم طريقة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بدون زيارة الفرع 2025، حيث أصبح بإمكان المواطنين السودانيين فتح حساب مصرفي في بنك الخرطوم بكل سهولة ومن أي مكان حول العالم، وذلك بفضل الخدمات الرقمية المتطورة التي يقدمها البنك عبر موقعه الرسمي، حيث أعلن بنك الخرطوم عن خطوات مبسطة لفتح حساب أون لاين دون الحاجة للذهاب إلى أي فرع، وهي خطوة تعزز من كفاءة الخدمات المصرفية وتسهم في تسهيل إدارة الأموال وتحويلها إلكترونيًا، وتأتي هذه الخدمة في إطار حرص البنك على تمكين العملاء من إجراء معاملاتهم المالية عبر الإنترنت بما يتماشى مع المعايير المصرفية الحديثة.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بدون زيارة الفرع

أوضح بنك الخرطوم عبر موقعه الرسمي أن فتح حساب أون لاين يتم عبر تنفيذ الخطوات التالية بدقة:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الخرطوم

الضغط على أيقونة “فتح حساب جديد” من القائمة الرئيسية

تعبئة نموذج البيانات المطلوبة، والتي تشمل الاسم الكامل، الرقم الوطني، ورقم الهاتف المحمول

رفع المستندات الأساسية وهي: صورة من الهوية الوطنية أو جواز السفر، بالإضافة إلى شهادة السكن

النقر على أيقونة “تأكيد” بعد التأكد من صحة البيانات والمستندات

بعد إتمام الخطوات، يتلقى المتقدّم رسالة تأكيد من البنك توضح تفعيل الحساب وجاهزيته للاستخدام

الشروط الأساسية لفتح حساب بنك الخرطوم عبر الإنترنت

لفتح حساب بنكي أون لاين بنجاح، يجب استيفاء مجموعة من الشروط التي حددها بنك الخرطوم، والتي تشمل:

أن يكون المتقدم سوداني الجنسية ويحمل هوية وطنية سارية أو جواز سفر غير منتهي الصلاحية

ألا يقل عمر المتقدّم عن 18 عامًا، وأن يمتلك بريدًا إلكترونيًا فعالًا

ضرورة إرفاق صورة واضحة من الهوية أو الجواز وشهادة السكن بصيغة رقمية عالية الجودة

تقديم 3 توقيعات شخصية مكتوبة بخط واضح، تُرفع ضمن المستندات الإلكترونية

إيداع مبلغ لا يقل عن 10 آلاف جنيه سوداني كحد أدنى للرصيد عند تفعيل الحساب

دفع الرسوم المقررة لفتح الحساب بشكل كامل قبل استخدامه

خدمة مصرفية حديثة وسهلة الاستخدام

تأتي هذه الخدمة ضمن استراتيجية بنك الخرطوم للتحول الرقمي، حيث يُمكن للعميل بعد فتح الحساب:

إدارة الحساب بسهولة عبر الموقع

إجراء تحويلات مالية داخلية وخارجية

الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني والسحب الفوري

متابعة الرصيد وحركة الحساب في الوقت الحقيقي

هذه الخطوات تعكس جهود البنك في تطوير البنية المصرفية الإلكترونية بما يلبي تطلعات المواطنين داخل وخارج السودان، ويسهل حصولهم على خدمات مالية مرنة وآمنة.