اشحن “3000 + 940 شدة” في حسابك.. شحن شدات ببجي pubg uc الآن وفتح صناديك ودلع نفسك!

نعرض لكم طريقة شحن شدات ببجي pubg uc عبر موقع Midasbuy بسهولة، حيث في عالم الألعاب الإلكترونية، تُعد لعبة ببجي موبايل واحدة من أكثر الألعاب شهرة وانتشارًا بين المستخدمين من مختلف الأعمار، وتتميز اللعبة بنظام التخصيص الغني الذي يعتمد على شراء العديد من العناصر التجميلية مثل الملابس، الأسلحة، السكنات، وصناديق الحظ، وكل هذه المميزات تتطلب عملة داخلية تُعرف باسم “UC” أو كما يسميها اللاعبون “الشدات”، تُمثل الشدات وسيلة فعالة للحصول على تجربة لعب متميزة وغير محدودة، حيث تُمكن اللاعب من المشاركة في الرويال باس، اقتناء سكنات حصرية، والتمتع بأفضل عروض التحديثات، ولهذا السبب يبحث الجميع دائمًا عن أفضل الطرق لشحن الشدات بأمان وبأقل تكلفة ممكنة.

عرض خاص من موقع ميدياس باي

يُقدّم موقع ميدياس باي عرضًا رائعًا ومغريًا للاعبي ببجي موبايل في العراق، حيث أصبح بإمكانك شحن باقة 3000 شدة والحصول على 940 شدة إضافية مجانًا، كل ذلك بمبلغ 54999 دينار عراقي فقط، ما يعني أنك ستحصل على 3940 UC بنفس سعر الباقة الأساسية، يُعد هذا العرض من أقوى العروض المتاحة حاليًا في السوق، خصوصًا لمن يرغب في الاستفادة القصوى من الشحن دون دفع مبالغ مضاعفة، كما أن هذا العرض متاح لفترة محدودة فقط، مما يجعله فرصة لا تُفوّت للاعبين الراغبين في تعزيز حساباتهم داخل اللعبة بمزيد من القوة والتميّز.

شحن شدات ببجي pubg uc

شحن شدات ببجي عن طريق الـ ID من خلال موقع ميدياس باي يتم بكل سهولة وأمان، حيث لا تحتاج إلى إدخال بيانات حساسة مثل كلمة المرور، فقط اتبع الخطوات التالية:

توجه إلى الموقع الرسمي medyasbuy.com.

اختر لعبة “PUBG Mobile” من قائمة الألعاب.

أدخل رقم ID الخاص بحسابك داخل اللعبة بدقة.

اختر الباقة التي تحمل اسم “3000+940 UC”.

اختر طريقة الدفع المناسبة لك وأكمل العملية.

بعد تأكيد الدفع، سيتم إرسال الشدات مباشرة إلى حسابك خلال دقائق قليلة.

هذه الطريقة تضمن لك تجربة شحن سريعة ومضمونة دون الحاجة لربط حسابات خارجية، وتُعتبر من أفضل الخيارات المتاحة حاليًا للاعبين في العراق والوطن العربي.

كيفية تنزيل تحديث ببجي موبايل 3.8

مع كل إصدار جديد، تضيف ببجي موبايل العديد من التحسينات والخصائص التي تعزز تجربة اللعب وتجذب المزيد من اللاعبين، وتحديث ببجي 3.8 هو أحد هذه التحديثات المنتظرة بشدة، ولتنزيل التحديث الجديد اتبع الخطوات التالية:

افتح متجر Google Play أو App Store حسب نوع هاتفك.

في خانة البحث، اكتب “PUBG Mobile”.

إذا كان التحديث متاحًا، ستجد زر “تحديث” بدلًا من “فتح”.

اضغط على زر “تحديث” وانتظر حتى يكتمل التحميل.

بعد انتهاء التحديث، افتح اللعبة وسيتم تطبيق الخصائص الجديدة تلقائيًا.

من أبرز ما جاء في تحديث 3.8 تحسينات على الجرافيك، وضعيات لعب جديدة، خرائط إضافية، وسكنات فريدة متاحة لفترة محدودة، لذا يُنصح بالمسارعة في تحميل التحديث للحصول على أفضل تجربة ممكنة