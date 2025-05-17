ما هي شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور؟ وخطوات التسجيل الجديدة بعد التحديثات 1447

نقدم لكم ما هي شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور؟ الذي يعد أحد اهم برامج الدعم في السعودية في الفترة الأخيرة، حيث يهدف البرنامج إلى تأهيل وتدريب المواطنين السعوديين في الاستفادة من فرص عمل أو دعم مادي شهري، يستهدف النظام الجديد للضمان الاجتماعي الفئات الأكثر حاجة في المجتمع السعودي، في النظام الحالي للضمان الاجتماعي يضمن وصول المعاش للمستحقين، ما يوفر لهم تحقيق الاستقلال والاستقرار المالي.

ما هي شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور؟

حدد برنامج الضمان الاجتماعي المطور عدة شروط هامة من أجل الحصول على الدعم من أبرز هذه الشروط والضوابط المطلوبة كالتالي:

الشرط الأول أن يكون المستفيد يحمل الجنسية السعودية.

ثانياً أن يكون عمر المستفيد يزيد عن ثمانية عشر عام.

لا يكون المستفيد مقيم في احدي دور الرعاية.

ان لا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم الحد المانع المخصص للضمان الاجتماعي.

الشرط الاخير ضرورة التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي 1447

يسهل الضمان الاجتماعي المطور الجديد على المواطنين السعوديين الاستفادة من الدعم المتنوع الذي يمنح للفئات الأقل دخلا، حيث تتم عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي كالتالي:

أدخل على موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

أكتب رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص.

اختر تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني.

الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

الموافقة على الشروط والأحكام.

النقر على زر التوثيق.

ملء جميع البيانات المطلوبة.

حدد اقرب مكتب للضمان الاجتماعي.

الضغط على زر أيقونة التقديم.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور

يمكنكم حساب مقدار الضمان الاجتماعي المطور من خلال زيارة موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية ثم اختيار حاسبة الضمان الاجتماعي وبعدها أكتب بيانات الدعم ثم الضغط حاسبة الضمان الاجتماعي.