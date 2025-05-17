عاجل الان.. وصول قادة العالم إلى بغداد للمشاركة في القمة العربية

وصل عدد كبير من قادة وزعماء العالم للمشاركة في القمة العربية الـ 34 وذلك بالعاصمة العراقية بغداد، ناهيك عن أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، هو أول الحاضرين من أجل المشاركة في هذا الحفل الكبير، بالإضافة إلى مشاركة الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، وحسن شيخ، رئيس الصومال، بالإضافة إلى رئيس وزراء لبنان، نواف سلام، وعدد رؤساء الدول المشاركون في هذه القمة.

بدء فعاليات القمة العربية في العراق

وانطلق فعاليات القمة العربية منذ دقائق من اليوم السبت الموافق 17 من شهر مايو 2025 وسط أجواء من الاضطرابات والأزمات التي تمر بها البلاد وخاصة على الساحة العربية، حتى أن هذه القمة تعتبر الرابعة في تاريخ الدولة العراقية، بالإضافة إلى أن استعدادات كبيرة من قبل الجهات المسؤولة في الدولة العراقية، مع فرض كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن انتهاء هذه القمة دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة.

المشاركة في القمة العربية بالعراق

وأفادت مصادر مسؤولة، عن وصول رئيس وزراء سلطنة عمان أمس الجمعة الساعة السابعة مساءً، فيما وصل رئيس موريتانيا الساعة الثامنة والنصف مساءً، بالإضافة إلى وصول بعض الدول أمس الجمعة، وسط استقبال وترحيب كبير من قبل القيادات العراقية، مع تهيئة المناخ الملائم لهذه القمة العربية الرابعة التي يتم عقدها في العاصمة بغداد، مما ينتج عنها ثمار تُساهم في تخفيف الأزمات التي تُعاني منها الدول، وخاصة ما تمر به غزة من تهكمات غير مبررة من قبل العدو الصهيوني الغاشم الذي أضطر بفلسطين.