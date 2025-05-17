استعلم هسه عبر spa.gov.iq .. استخراج أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 خطوة بخطوة

نقدم طريقة استخراج أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 خطوة بخطوة، حيث يعيش آلاف المواطنين في العراق حالة من الترقب بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن القائمة الجديدة الخاصة بالمشمولين في الوجبة الأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية، حيث يواصل كثير من المستحقين مطالبة الجهات المعنية بالإسراع في عمليات التدقيق النهائي ونشر القوائم النهائية، ويأتي هذا الإعلان ضمن الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق الحماية الاجتماعية المتكاملة، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول طريقة الاستعلام عن الأسماء، والشروط المطلوبة، وتاريخ صرف الوجبة السابعة المنتظرة.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وفّرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منصة إلكترونية رسمية يمكن من خلالها للمواطنين التحقق من شمول أسمائهم ضمن الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، ويمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع منصة مظلتي الرسمية

اختيار قسم الخدمات الإلكترونية

النقر على برنامج الرعاية الاجتماعية

اختيار خيار الوجبة الأخيرة

تحميل ملف PDF الذي يحتوي على قوائم المشمولين

استخدام خاصية البحث داخل الملف للعثور على اسم المستفيد بسهولة

كما يمكن أيضًا الحصول على التحديثات اليومية من خلال قناة الرعاية الاجتماعية على تيليجرام والتي تتيح نشر الأسماء بشكل مباشر وفوري عبر الرابط الرسمي الخاص بالوزارة.

الشروط الأساسية للاستفادة من الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدّم عراقي الجنسية ومقيمًا إقامة دائمة داخل العراق

أن يتراوح عمره بين 18 و60 عامًا

أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أشخاص

أن لا يمتلك المتقدّم دخلًا شهريًا ثابتًا أو وظيفة رسمية

موعد صرف مبالغ الوجبة السابعة للمشمولين

أعلنت وزارة العمل أن صرف الدعم المالي الخاص بالوجبة السابعة سيكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث ستتم عملية الإيداع مباشرة إلى الحسابات الشخصية للمستفيدين عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، وتهيب الوزارة بجميع المشمولين متابعة التحديثات الرسمية وعدم الانجرار خلف الأخبار المزيفة أو غير الموثوقة.