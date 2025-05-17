نقدم تفاصيل موعد مباراة الاتفاق ضد ضمك اليوم والقنوات الناقلة للمباراة في دوري روشن السعودي 2025، حيث تشهد الجولة 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين قمة منتظرة مساء اليوم السبت تجمع بين فريقي الاتفاق وضمك، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يدخل كل فريق اللقاء بطموحات مختلفة، لكنهما يشتركان في الرغبة الجامحة لتحقيق الفوز وتعزيز مركزهما في جدول ترتيب الدوري، ويأمل فريق ضمك أن يظفر بنقاط اللقاء كاملة أو يحقق على الأقل نتيجة إيجابية تساعده على الابتعاد عن مناطق الخطر، بينما يسعى فريق الاتفاق إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بالانتصار وتحسين موقعه في سباق الدوري، ويترقب محبو الكرة السعودية هذه المواجهة بشغف وسط توقعات بحضور جماهيري كثيف ومنافسة شرسة على المستطيل الأخضر.

موعد مباراة الاتفاق وضمك اليوم في الدوري السعودي

تُقام المباراة بين الاتفاق وضمك مساء اليوم السبت 17 مايو 2025، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن السعودي، وتحتضن المواجهة أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام:

6:55 مساءً بتوقيت السعودية ومصر

7:55 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان

القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق وضمك اليوم

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية مباريات دوري روشن السعودي حصرياً، ويمكنكم مشاهدة مباراة الاتفاق وضمك اليوم عبر شاشة SSC Extra 1 HD

ويُرافق الجماهير صوت المعلق جعفر الصليح الذي يتولى الوصف التفصيلي لأحداث اللقاء المنتظر، وللمتابعة بجودة عالية يُشترط الاشتراك في باقات SSC عبر الأقمار الصناعية أو من خلال المنصات الرقمية التابعة لها، وسط ترقب جماهيري كبير لدعم الفريقين في هذه المواجهة الحاسمة.