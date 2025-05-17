بدون زيارة الفرع يـــازول.. فتح حساب في بنك الخرطوم الجديد بالشروط اللازمة

فتح حساب بنك الخرطوم من أبرز الخدمات التي تم إطلاقها حديثًا أمام العملاء المتقدمين، نظير أن هذه الخدمة تُساهم في إمكانية فتح حساب بنكي جديد أمام كافة العملاء سواء المقيمين في السودان أو من هم خارج الدولة السودانية، نظير إنهاء كافة معاملاتهم وخدماتهم المصرفية دون الحاجة إلى زيارة الفرع.

كيف أفتح حساب بنك الخرطوم بنكك

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بفتح حساب بنك الخرطوم عبر تطبيق بنكك، فجاءت كما يلي:-

قم بزيارة تطبيق جوجل بلاي في بداية الأمر.

مع قيامك مباشرة بإدخال اسم التطبيق “بنكك” في خانة البحث.

فيما ستتأهل حينها من عرض كافة التحديثات الخاصة بالتطبيق.

القيام بعدها بالنقر على “إنشاء حساب جديد”.

فيما ستتأهل بعد ذلك من إدخال كافة المعلومات الخاصة بالعميل الجديد المتقدم.

وبعد فترة قصيرة ستتلقى إشعار من قبل البنك بنجاح فتح الحساب البنكي الجديد.

ما هي شروط فتح حساب بنك الخرطوم؟

وتتمثل أبرز الشروط المعنية بالموافقة على فتح حساب بنك الخرطوم الجديد أمام العملاء المتقدمين، بناءً على ما يلي:-