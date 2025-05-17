نقدم تفاصيل موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 بين إنتر وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب “أليانز أرينا” في مدينة ميونخ الألمانية، حيث تحتضن القمة المنتظرة بين عملاقي الكرة الأوروبية، إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، ويأتي اللقاء بعد مسيرة نارية قطعها الفريقان وسط تحديات شرسة أمام عمالقة القارة، ليصل كل منهما إلى المشهد الختامي بكل فخر، فقد تجاوز إنتر نظيره برشلونة بعد مباراة دراماتيكية بنتيجة إجمالية 7-6، بينما تفوق باريس سان جيرمان على آرسنال الإنجليزي بثلاثية مقابل هدف في مجموع لقائي الذهاب والإياب، وبهذا الصعود التاريخي، يُعد نهائي هذا العام واحدًا من أقوى النهائيات المنتظرة على الإطلاق.

موعد مباراة إنتر وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

من المقرر أن تُقام المباراة النهائية بين باريس سان جيرمان وإنتر يوم السبت 31 مايو 2025، ويُطلق الحكم صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتقام المواجهة على أرضية ملعب أليانز أرينا في ميونخ، أحد أبرز ملاعب أوروبا.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2025

تنفرد شبكة قنوات beIN Sports بحقوق نقل مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستقوم بنقل اللقاء النهائي بين إنتر وباريس سان جيرمان مباشرة عبر شاشاتها، أما في حال كنت خارج نطاق البث، فيمكنك مشاهدة المباراة باستخدام خدمات VPN الموثوقة مثل Nord VPN للاستمتاع بالبث المباشر من أي مكان في العالم.

تفاصيل المباراة المرتقبة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إنتر vs باريس سان جيرمان السبت 31 مايو 2025، الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية beIN Sports أليانز أرينا – ميونخ

كيف وصل إنتر ميلان إلى نهائي دوري الأبطال؟

قدّم إنتر موسماً أوروبياً مميزاً أثبت من خلاله علو كعبه في القارة العجوز، فاحتل المركز الرابع في دور المجموعات برصيد 19 نقطة، ليصعد مباشرة إلى دور الـ16، وهناك اصطدم بفريق فينورد الهولندي وتجاوزه بنتيجة 4-1 في مجموع اللقاءين، وفي ربع النهائي واجه إنتر خصماً شرساً وهو بايرن ميونخ، وفاز عليه ذهابًا 2-1 في أليانز أرينا ثم تعادل معه 2-2 على ملعب سان سيرو، أما الملحمة الحقيقية فكانت في نصف النهائي أمام برشلونة، حيث تألق النيراتزوري وحقق فوزًا مثيرًا بنتيجة إجمالية 7-6 ليضمن مقعده في النهائي المنتظر.

مشوار باريس سان جيرمان نحو النهائي

أما باريس سان جيرمان، فخاض طريقًا لا يقل صعوبة عن منافسه، وبعد تصدره مجموعته، واجه آرسنال في نصف النهائي، ونجح في حسم التأهل لصالحه بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، ليبلغ النهائي للمرة الثانية في تاريخه، طامحًا لرفع الكأس ذات الأذنين للمرة الأولى بعد محاولات عديدة لم تكتمل سابقًا.