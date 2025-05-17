سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك اليوم السبت

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه مع منتصف تعاملات اليوم السبت الموافق 17 من شهر مايو 2025 في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، ناهيك عن أن ذلك يأتي تزامنًا مع إجازة البنوك العاملة في الدولة، نظير أن الأسعار الخاصة بالعملة السعودية تشهد حالة من الاضطراب في الوقت الحالي، فيما يمكنك معرفة أخر تحديث تم على سعر الريال السعودي، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه

أما عن التحديثات التي تمت على أسعار الريال السعدي مقابل الجنيه في مختلف البنوك العاملة بالدولة، جاءت كما يلي:-

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه في “البنك الأهلي” إلى 13.31 جنيه شراء، وبيع 13.39 جنيه.

فيما سجل سعر الريال السعودي في “بنك مصر” نحو 13.31 جنيه للشراء، وللبيع 13.39 جنيه.

كذلك فإن الريال السعودي في “بنك التنمية” سجل نحو 13.35 جنيه شراء، وبيع 13.39 جنيه.

بالإضافة إلى وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه في “البنك التجاري الدولي” فسجل نحو 13.34 جنيه شراء، وللبيع 13.39 جنيه.

تحديثات العملة السعودية في البنوك الان

وعن باقي التحديثات التي تمت على أسعار العملة السعودية مقابل العملة المصرية داخل كافة البنوك العاملة بالدولة، فجاءت كما يلي:-