ثبت تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعية بجودة عالية الأن

تساؤلات عديدة من قبل مشاهدي قناة الفجر الجزائرية بالبحث حول معرفة ترددات القناة والتي تم التغير إليها، تعتبر قناة الفجر الجزائرية واحدة من افضل القنوات الفضائية التي من خلالها يتم بث الكثير من المسلسلات، أيضا البرامج والمباريات الرياضية، يشاهدها العديد من الأشخاص حول أنحاء الوطن العربي حيث تقدم جميع محتوياها من خلال صورة واضحة وجودة عالية ومتميزة مما يجعلها الخيار الأمثل عن باقية القنوات الفضائية الأخري، عبر هذا الموضوع في السطور القادمة سنسرد لكم الترددات الجديدة الخاصة بقناة الفجر الجزائرية علي التلفاز تابعونا.

التردد الجديد بقناة الفجر الجزائرية علي النايل سات

شاهد واستمتع عبر قناة الفجر الجزائرية والتي تعتبر واحدة من ابرز القنوات الفضائية في عرض محتوياها المتنوع والمختلف من خلال تحميل الترددات الجديدة الخاصة بها واليت يتم بثها عبر القمر الصناعي النايل سات:

تم تغير تردد القناة: 12645.

من خلال معالم الاستقطاب: أفقي,

عبر معامل ترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

التردد الجديد والخاص بقناة الفجر الجزائرية علي العرب سات

لمشاهدة قناة الفجر الجزائرية عبر تردداتها الجديدة والتي تم تعديل البيانات إليها من خلال تنزيلها علي الخطوات التالية:

التردد الخاص بالقناة: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

من خلال معامل الاستقطاب: عمودي.

آلية ضبط قناة الفجر الجزائرية عبر تردداتها علي جهاز الاستقبال

يرجي اتباع الخطوات التالية وذلك من اجل تحميل الترددات الجديدة والخاصة بقناة الفجر الجزائرية علي التلفاز وسماع جميع محتوياها من خلال اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في: