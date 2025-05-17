راتبك كام.. الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2025 يونيو

يتساءل العديد من المتقاعدين في محافظات العراق، عن إمكانية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2025، كونها من أهم الموضوعات التي تُشغل بال الكثير من المشتركين في الهيئة الوطنية للتقاعد، حتى أن هذه الخدمة تُمكن المتقاعد من معرفة قيمة الراتب المستحق الحصول عليه، وسنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن رواتب يونيو خلال السطور التالية.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

هناك بعض الخطوات التي تؤهلك من أجل الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، بناءً على ما يأتي:-

قم بزيارة موقع وزارة المالية العراقية.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات الوزارة.

قم باختيار خدمة “الاستعلام عن الرواتب”.

فيما يمكنك تحديد الشهر التي ترغب في الاستعلام عنه.

مع إدخالك إلى كافة المعلومات الخاصة بالمتقاعد.

النقر على زر “بحث”.

بحيث تتمكن من الإطلاع على كافة التفاصيل الخاصة برواتب المتقاعدين في العراق.

شروط الاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية بالعراق

وعن الشروط الواجب توافرها في كافة راغبي الاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية داخل الدولة العراقية، فجاءت كما يأتي:-