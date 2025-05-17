اعتراف من جيهان وصدمة لعاليا في السينما وحقيقة موت بوران.. المدينة البعدية حلقة 26 اعلان 2 على هذا التردد

يواصل المسلسل التركي المدينة البعيدة جذب اهتمام المشاهدين مع تصاعد وتيرة الأحداث في حلقاته الأخيرة، ومع اقتراب عرض الحلقة السادسة والعشرين، يزداد الترقب لما ستكشفه من مفاجآت وتحولات درامية مؤثرة.

مسلسل المدينة البعيدة

أظهر الإعلان الدعائي للحلقة 26 لحظات مشحونة بالعاطفة، حيث تصدم “عليا” بخبر وفاة والدتها، وهي اللحظة التي بدا تأثيرها عميقًا عليها في الإعلان، حيث طغى الحزن والندم على ملامحها، خاصة بعد أن فات الأوان لتقول لوالدتها كم تحبها. يبدو أن هذه الوفاة ستكون نقطة تحول كبيرة في مجرى الأحداث، وقد تفتح الباب لصراعات جديدة.

موعد عرض الحلقة 26

من المقرر أن تُعرض الحلقة الجديدة يوم الاثنين، في الأوقات التالية حسب الدول:

تركيا: الساعة 8:00 مساءً عبر قناة Kanal D

السعودية: الساعة 8:00 مساءً عبر MBC4 (مدبلجة)

الإمارات: الساعة 9:00 مساءً عبر MBC4

مصر: الساعة 7:00 مساءً على نفس القناة التركية لمن يتابع النسخة الأصلية مع الترجمة

كما يمكن للمشاهدين متابعة الحلقات عبر الإنترنت من خلال منصة “شاهد” لمن يفضل المشاهدة في وقت لاحق.

القنوات الناقلة وتردداتها

يمكن مشاهدة المسلسل عبر عدد من القنوات التي تعرضه مترجمًا أو مدبلجًا، وفيما يلي تفاصيل الترددات:

قناة Kanal D (النسخة التركية الأصلية):

القمر الصناعي: تركسات

التردد: 11977

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة MBC4 (النسخة المدبلجة للعربية):

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

إذا كنت تتابع المسلسل بشكل مستمر، فإن هذه الحلقة تعد واحدة من أكثر الحلقات المنتظرة لما تحمله من مشاعر ومفاجآت قد تعيد رسم خريطة العلاقات بين الشخصيات.