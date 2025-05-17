تردد بين سبورت الجديد على النايل سات والعرب سات لجميع المباريات

يبحث العديد من عشاق مشاهدة المباريات الرياضية العالمية والتي يتم بثها عبر قناة بي ان سبورت 6، تعتبر هذه القناة واحدة من ابرز القنوات الفضائية التي من خلالها يتم بث المباريات باستخدام افضل الوسائل واحدث التقنيات للعمل علي بث افضل النتائج التي من خلالها يستمتع المشاهد أثناء المشاهدة، كما تحتوي قناة بي إن سبورت علي افضل واعلي البرامج التحليلية لهذه المباريات، بالإضافة إلي افضل المعلقين المتمكنين في هذا المجال الرياضي، كل ذلك يتاح مشاهدة عبر قناة بي إن سبورت 6 علي شاشات التلفاز من خلال تحميلها والتي سنوضحها لكم عبر السطور الآتية إليكم التفاصيل.

التردد الحديث بقناة بي ان سبورت6

يبحث العديد من عشاق المباريات الرياضية حول معرفة الترددات الجديدة والتي يتم بثها عبر قناة بي ان سبورت حيث تتمثل هذه البيانات في:

التردد الخاص بالقناة: 11045.

من خلال الاستقطاب: أفقي.

عبر معامل ترميز: 27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة بي ان سبورت 6 عبر العرب سات

لمعرفة الترددات الجديدة بقناة بي انس بورت وسماع جميع المباريات التي يتم بثها عبر شاشات يرجي تنزيل البيانات التالية:

التردد الحديث بالقناة: 11585.

علي الترميز: 27500.

من خلال مؤشر تصويب الخطأ: 3/2.

الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

تنزيل قناة بي ان سبورت عبر جهاز الاستقبال

للحصول علي مشاهدة جميع المباريات العالمية عبر قناة بي ان سبورت يمكنكم استقبال الترددات الجديدة بالقناة من خلال اتباع الخطوات التالية: