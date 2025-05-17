نقدم لكم كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بعد التحديث وإعلان الفئات المستحقة للدعم 1447 والذي يعد واحد من اهم أنواع الدعم داخل الأراضي السعودية في السنوات الأخيرة، خاصة بعد زيادة دعم الضمان الاجتماعي في السعودية، والذي يمنح إلى الفئات الأقل دخلاً في المملكة من أصحاب الجنسية السعودية، حيث يساعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور المواطنين في تأهيلهم بالحصول على فرصة عمل مناسبة تحقق طموحاتهم.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

هناك عدة خطوات ومعايير يحب أن تؤخذ في الاعتبار عند التقديم في الضمان الاجتماعي المطور في السعودية، خاصة بعد التحديثات الجديدة التي شنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تتم آلية التي في الضمان الاجتماعي كالتالي:

أدخل على موقع الضمان الاجتماعي المطور .

. سجل الدخول عبر كتابة كلمة المرور واسم المستخدم.

يمكنك اختيار التسجيل عبر النفاذ الوطني.

يجب التأكد من صحة البيانات والمعلومات المسجلة.

كيفية إلغاء التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

اتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية إلغاء التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي متمثلة في التالي:

الولوج إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور.

تسجيل الدخول إلى الموقع عبر كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

توجه إلى الخِدْمَات واختر الخدمة المراد استخدامها مثل خدمتة إلغاء التسجيل.

كتابة البيانات والمعلومات المطلوبة.

الفئات المستحقة للدعم من الضمان الاجتماعي

اتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفئات متعددة الحصول على دعم الضمان الاجتماعي من أبرز هذه الفئات التالي:

أتاحت دعم الضمان الاجتماعي إلى النساء الأجنبيات المتزوجين بمواطنين سعوديين.

متاح دعم الضمان الاجتماعي إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.

المواطنين السعوديين والنساء الأرامل والمطلقات.

الأشخاص الذين لا يملكون دخلًا شهريًا.

كافة الأيتام.

الأسر الذي يوجد بها أفراد تعاني من ادمان المواد المخدرة.

وصلنا إلى ختام شرح هذا التقرير حول كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بعد التحديث وإعلان الفئات المستحقة للدعم 1447.