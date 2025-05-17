حسابك يــازول.. خطوات فتح حساب داخل بنك الخرطوم أمام كافة العملاء بالخدمات الجديدة

زادت معدلات البحث بشكل كبير حول فتح حساب داخل بنك الخرطوم، نظرًا لأنه يعتبر من أبرز وأعرق البنوك العاملة في الدولة السودانية، حتى أن البنك يوفر العديد من الخدمات المصرفية المختلفة أمام كافة العملاء سواء المقيمين أو المغتربين، بالإضافة إلى أن البنك يوفر كافة التسهيلات أمام العملاء، ويمكنك التعرف على أبرز الخطوات التي تُشير إلى إمكانية فتح الحساب البنكي خلال السطور التالية.

فتح حساب داخل بنك الخرطوم

هناك بعض الخطوات المعنية بفتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم أمام العملاء سواء المقيمين أو المغتربين، بناءً على ما يأتي:-

قم بزيارة موقع بنك الخرطوم في البداية.

مع إمكانية القيام بتسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالخدمات المصرفية.

القيام عند ذلك بملء استمارة طلب فتح الحساب البنكي في الخانات المخصصة لذلك على أن تكون واضحة وصحيحة.

كذلك إمكانية رفع الوثائق المعنية بفتح الحساب البنكي.

التأكيد على صحة البيانات والمستندات التي قمت بإدخالها.

الموافقة على الضوابط والأحكام المفروضة من قبل بنك الخرطوم.

النقر في النهاية على زر “إرسال”.

بحيث تتلقى رسالة نصية فيما بعد بنجاح فتح الحساب البنكي.

خدمات بنك الخرطوم أمام العملاء

أما عن الخدمات التي يمكنك معرفتها عقب قيامك بفتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم، فجاءت بناءً على ما يأتي:-