يبدأ رسميا بهذا التوقيت.. موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 لكافة الشعب المعلن من وزارة التربية والتعليم

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور موعد امتحانات الثانوية العامة 2025، ويأتي ذلك في إطار الاستعداد جيدا للامتحانات وفقا للجدول الزمني المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومن المنتظر بأن تبدأ الاختبارات لكافة الشعب الدراسية أدبي وعلمي علوم وعلمي رياضة من يوم الأحد 15 يونيو 2025، وكذلك تستمر حتى الإثنين 10 يوليو 2025، فيما أشارت الوزارة أنه تم الانتهاء من تجهيز أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2025 ومقرات اللجان الامتحانية ومتوقع الإعلان عنها الأيام القليلة المقبلة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، بأن موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 لكافة الشعب الدراسية يتمثل على النحو التالي:

الأحد 15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 22 يونيو: اللغة العربية.

الخميس 26 يونيو: الفيزياء والتاريخ.

الأحد 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 3 يوليو: الكيمياء والجغرافيا.

الأحد 6 يوليو: الرياضيات البحتة.

الخميس 10 يوليو: الرياضيات التطبيقية والاحصاء والأحياء.

ميعاد امتحانات الثانوية العامة النظام القديم

يوم 15 يونيو 2025: التربية الدينية والوطنية.

يوم 17 يونيو 2025: الاقتصاد والإحصاء.

يوم 22 يونيو 2025: اللغة العربية.

يوم 24 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية:

يوم 26 يونيو 2025: الفيزياء والتاريخ

يوم 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى.

يوم 1 يوليو 2025: الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل.

يوم 3 يوليو 2025: الكيمياء والجغرافيا.

يوم 6 يوليو 2025: الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع.

يوم 8 يوليو 2025: الرياضيات التطبيقية الديناميكا.

يوم 10 يوليو 2025: الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

امتحانات الثانوية العامة بمدارس المتفوقين stem