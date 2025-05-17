“بعد فوز الهلال وتعادل النصر” جدول ترتيب الدوري السعودي 2025 بعد الجولة الـ32

يبحث الجمهور الكروي السعودي خلال الساعات القليلة الماضية للتعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي 2025 بعد انتهاء منافسات الجولة الـ32 بطولة دوري المحترفين لهذا الموسم، حيث انتهت مباريات أمس بفوز فريق الهلال على نادي الفتح بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، بينما تعادل فريق النصر أمام فريق التعاون بهدف لكل منهم، وبذلك نقدم السطور المقبلة جدول ترتيب الدوري بعد نهاية مباريات يوم أمس وكذلك قائمة هدافي الدوري فتابعونا.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2025

تمثل جدول ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم 2024-2025 بعد الجولة الاثنين والثلاثون لتكون كما يلي:

الاتحاد برصيد 77 نقطة. الهلال برصيد 71 نقطة. القادسية برصيد 65 نقطة. النصر برصيد 64 نقطة. أهلي جدة برصيد 61 نقطة. الشباب برصيد 56 نقطة. الاتفاق برصيد 43 نقطة. التعاون برصيد 42 نقطة. الرياض برصيد 38 نقطة. الخليج برصيد 37 نقطة. ضمك برصيد 34 نقطة. الخلود برصيد 34 نقطة. الفتح برصيد 33 نقطة. الفيحاء برصيد 33 نقطة. الوحدة برصيد 32 نقطة. العروبة برصيد 30 نقطة. الاخدود برصيد 27 نقطة. الرائد برصيد 21 نقطة.

قائمة هدافين الدوري السعودي 2024-2025

جاءت قائمة هدافين الدوري السعودي 2024-2025 لتكون على النحو التالي: