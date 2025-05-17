“تصرفوهم في الخير” التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 في مصر

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 في مصر، حيث أشارت الهيئة بأن ميعاد الصرف يكون اليوم الأول من كل شهر ميلادي بناء على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي حدد ميعاد الصرف بشكل منتظم ويستمر على مدار الشهر كله، فيما وفرت عدد من الطرق الخاصة بصرف المعاش ليتمكن أصحاب المعاشات من الحصول على مستحقاتهم المالية بكل سهولة دون الانتظار في الطوابير والزحام.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المصرية بأن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 سيبدأ من يوم الأحد الموافق 1 يونيو المقبل 2025، ويمكن الصرف من خلال أي مكتب من مكاتب البريد المصري المتواجدة في كافة محافظات الجمهورية، وأيضا سيتم الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة، وكذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، وعبر فروع بنك ناصر الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن المعاشات لشهر يونيو 2025

أشارت الهيئة بأنه يمكن الاستعلام عن المعاشات لشهر يونيو 2025 والتعرف على كافة البيانات الخاصة بالمعاش، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات التي تمثلت على النحو الآتي: