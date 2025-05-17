“أحداث متطورة ومشوقة” موعد عرض مسلسل عثمان الحلقة 192 الموسم السادس على قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية

يبحث العديد من الأشخاص عن موعد عرض مسلسل عثمان الحلقة 192 الموسم السادس، جاء ذلك تزامنا مع الإعلان رسميا عن تأجيل عرض الحلقة والتي كان مقرر عرضها يوم الأربعاء الماضي مدبلجة على قناة اي تي في التركية، فيما تدور أحداث مسلسل قيامة عثمان في إطار تشويقي مميز وبالأخص حول محاولة عثمان بن أرطغول لتأسيس الدولة العثمانية وأيضا تواجهه العديد من الصعوبات التي يرغب في لتغلب عليها وكذلك مواجهته لكل من المغول والتتار.

موعد عرض مسلسل عثمان الحلقة 192

من المنتظر بأن يكون موعد عرض مسلسل عثمان الحلقة 192 الموسم السادس بعد تأجيلها، يوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025 مدبلجة على شاشة قناة ATV التركية، بينما تعرض يوم الخميس المقبل الموافق 22 مايو 2025 مترجمة على شاشة قناة الفجر الجزائرية، كما يتم عرض المسلسل على عدد من المنصات الإلكترونية ومنها منصة قصة عشق ومنصة نور بلاي وموقع اليوتيوب، فيما تعرض حلقات المسلسل من خلال قناة اليرموك الأردنية وكذلك قناة مصر أم الدنيا.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على نايل سات

يمكنكم ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على نايل سات لمتابعة مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس:

تردد القناة الجديد 12645.

الاستقطاب يكون هو أفقي.

معدل الترميز عبر 27500.

معامل تصويب الخطأ 5/6.

تردد قناة ATV التركية 2025 على نايل سات

يمكن ضبط تردد قناة اي تي في التركية 2025 على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أحداث الحلقة 192 قيامة عثمان: