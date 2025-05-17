“اتفرج على لولو الشطورة” تردد قناة وناسة الجديد 2025 نايل سات وعرب سات وطريقة تثبيتها على جهاز الريسيفر

تبحث الأمهات بكثرة عن تردد قناة وناسة الجديد 2025 على النايل سات والعرب سات، حيث تعتبر تلك القناة من أهم وأبرز القنوات التي تكون مخصصة للأطفال وذلك لأنها تقدم محتوى متنوع ومناسب لكافة الفئات من الأعمار، فيما يساهم محتوى القناة الترفيهي والتعليمي في تعزيز القيم الأخلاقية لديهم، علما بأن القناة يتم بثها دون الحاجة لدفع أي رسوم أو اشتراك من أجل متابعتها والتي تكون على مدار اليوم دون انقطاع.

تردد قناة وناسة 2025

يمكنكم ضبط تردد قناة وناسة الجديد 2025 على القمر الصناعي النايل سات لمتابعة المحتوى بجودة عالية للصورة والصوت اتش دي HD وذلك من خلال إدخال الترددات الآتية في جهاز الريسيفر الخاص بك:

ضبط القمر الصناعي للقناة نايل سات.

بينما التردد الجديد يكون عبر 11470.

أما معدل الاستقطاب من خلال عمودي.

يكون معدل الترميز من خلال 27500.

كذلك معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

تردد وناسة الجديد على عرب سات

فيما أنه يمكن إضافة تردد وناسة على القمر الصناعي عرب سات ويكون ذلك عبر البيانات المقبلة:

ضبط القمر الصناعي للقناة عرب سات.

بينما التردد الجديد يكون عبر 11270.

أما معدل الاستقطاب من خلال عمودي.

يكون معدل الترميز من خلال 27500.

كذلك معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

كيفية تثبيت قناة وناسة على الريسيفر

يوجد بعض من الخطوات اللازمة التي تمكنك من تثبيت تردد القناة على الريسيفر وذلك من خلال اتباع بعض من النقاط التي جاءت على النحو الآتي: