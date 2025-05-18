“الجديد كله” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات وعرب سات الأن

شاهد عالم الحيوان عبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من خلال استخدام افضل التقنيات واعلي الترددات من خلال هذة القناة يتم بث البرامج العلمية، محتوي ثقافي، أيضا برامج البيئة، القناة التي منذ أن تم انطلاقها حققت نجتح ساحق حول الوسائل الإلكترونية، يتم دبلجه جميع برامجها مما يجعلها الخيار الأول والأسهل لمشاهدتها من قبل جميع البلدان العربية، يمكنكم تنزيل الترددات الخاصة بالقناة علي شاشات التلفاز وسماع كافة برامجها التي يتم بثها عبر القناة، كل ذلك سنوضحه لكم في السطور الآتية.

تردد ناشيونال جيوغرافيك عبر النايل سات

لتنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك وسماع جميع برامجها المتنوعة والمختلفة يرجي تنزيل بيانات التردد التالي:

التردد الخاص بالقناة: 11411.

من خلال مؤشر استقطاب: أفقي.

علي معامل الترميز: 30000.

معدل تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

التردد الجديد بقناة ناشيونال جيوغرافيك علي العرب سات

لسماع جميع البرامج التي يتم بثها عبر قناة ناشيونال جيوغرافيك ينبغي تحميل الترددات الجديدة والتي يتم بثها عبر القمر الصناعي العرب سات حيث تتمثل هذه البيانات في:

تم تغير تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك: 11804.

عبر معدل ترميز: 27500.

من خلال مؤشر تصويب: 4/3.

الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

كيفية ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر تردداتها الجديدة علي التلفاز

من خلال اتباع الخطوات التالية يمكنكم استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك علي جهاز التلفاز والتي تتمثل خطواتها في: