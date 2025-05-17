“MISSIONS GTA 5“ تنفيذ مهمة الأب وابنه والزوج الزائف جاتا التحديث الأخير || .. سيميون يتارين

تعد لعبة GTA V من أكثر الألعاب التي أُشيد بها عالميًا نظرًا لتصميمها المفتوح، وقصتها العميقة، وتنوع مهماتها، في هذا المقال نسلط الضوء على اثنتين من أبرز المهام المبكرة في طور القصة وهم مهمة”The Father and Son – الأب وابنه” ومهمة “Marriage Counseling – الزوج الزائف، حيث تتداخل الدراما العائلية والكوميديا السوداء والأكشن بأسلوب روكستار الشهير.

مهمات جاتا 5

تتميز المهمات في جاتا 5 بأنها ليست مجرد مغامرات عشوائية، بل هي قصص متشابكة بين ثلاثة أبطال رئيسيين: مايكل وفرانكلين وتريفور، كل مهمة تقدم قطعة من لغز الشخصية، وتدفع بالقصة إلى الأمام مع إتاحة الحرية للاعب للتفاعل بعدة طرق.

مهمة “الأب وابنه” (The Father and Son)

هذه المهمة تدور حول إنقاذ “جيمي”، ابن مايكل، بعد أن تورّط في محاولة بيع يخته، ينقلب الموقف عندما يُختطف القارب أثناء القيادة، ويجد مايكل نفسه مضطرًا للعمل مع فرانكلين لإنقاذ ابنه واليخت.

كيفية تفعيل المهمة

تُفعل المهمة بعد مهمة “Complications” الخاصة بفرانكلين.

يظهر رمز “M” على الخريطة للإشارة إلى منزل مايكل.

خطوات تنفيذ المهمة

مشهد البداية: مايكل في صراع لفظي مع ابنه جيمي. يطلب منه جيمي أن يصطحبه إلى الساحل لاستعادة يخته المسروق.

القيادة إلى المرسى: ينطلق مايكل مع فرانكلين في السيارة نحو الموقع.

اللحظة الحاسمة: تُشاهد شاحنة تسحب اليخت عبر الطريق، وجيمي على سطحه.

مطاردة اليخت: يقفز فرانكلين من السيارة إلى الشاحنة ثم إلى القارب في سلسلة حماسية.

إنقاذ جيمي: يسقط جيمي في الماء أثناء القتال، وعلى اللاعب التقاطه بالسيارة.

العودة بالسيارة: بعد سقوط القارب في الماء، تنتهي المهمة بالعودة إلى ورشة إصلاح السيارات.

مهمة “الزوج الزائف” (Marriage Counseling)

في هذه المهمة، يكتشف مايكل أن زوجته “أماندا” تخونه مع مدرب التنس، تدفعه نوبة الغضب إلى مطاردة المدرب واقتحام منزل يظنه ملكه، فيتسبب بكارثة غير مقصودة تفتح الباب أمام مشاكل مع عصابات خطيرة.

كيفية تفعيل المهمة

تصبح متاحة بعد تنفيذ عدد معين من المهام الخاصة بمايكل.

تبدأ بمشهد داخل المنزل، حيث تخرج أماندا من غرفة النوم مع مدرب التنس.

خطوات تنفيذ المهمة

المطاردة: ينطلق مايكل مع فرانكلين بسيارة رياضية لمطاردة المدرب عبر الطرق الجبلية.

الوصول إلى الفيلا: يتسلق مايكل جزءًا من المنزل باستخدام خطاف ويقوم بسحب هيكل الشرفة (الذي يعتقد أنه ملك المدرب).

الدمار: تنهار الشرفة وتجر معها جزءًا كبيرًا من المنزل إلى الأسفل.