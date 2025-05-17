“بالرقم الوطني وبدوسة واحدة” كيفية فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025 والشروط اللازمة

زاد البحث الفترة الماضية للتعرف على كيفية فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025 عبر تطبيق بنكك والشروط اللازمة، حيث طرح البنك العديد من الخدمات الإلكترونية ومنها خدمة إنشاء الحساب إلكترونيا بأي وقت ومكان دون الذهاب للفروع والانتظار في الزحام، علما أنه يمكن الاستفادة من الخدمة كل من المقيمين في الدولة أو المغتربين وذلك للقيام بكافة المعاملات المصرفية المالية وتحويل الاموال محليا ودوليا ودفع الفواتير.

فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025

يمكن فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025 عبر الدخول على موقع البنك الرسمي أو قم بتنزيل تطبيق بنكك على الهاتف المحمول ثم اتبع النقاط المقبلة:

قم بتنزيل تطبيق بنكك عبر الهاتف المحمول.

ثم اختيار اللغة عربي أو إنجليزي، ثم اختيار نوع الحساب.

بعد ذلك يتم الضغط على خانة إنشاء حساب جديد.

إدخال البيانات المطلوبة منك في الحقول الخالية.

التأكد من صحة المعلومات التي تم إرفاقها.

رفع المستندات اللازمة بشكل صحيح وبالحقول أمامك.

الموافقة على الضوابط والشروط، ثم الضغط على خانة فتح حساب.

أخيرا انتظر لتحصل على رسالة من البنك بها رقم حسابك الجديد.

شروط فتح حساب أونلاين 2025 في بنك الخرطوم

حدد بنك الخرطوم بعض من الشروط الخاصة بفتح الحساب أونلاين 2025 خلال وقت سابق، والتي تمثلت لتكون على النحو التالي: