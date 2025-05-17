“بخطوة بخطوة من هنا HERE” خطوات التسجيل في منحة البطالة الجزائرية 2025 والشروط المطلوبة

يبحث العديد من الأشخاص عن خطوات التسجيل في منحة البطالة الجزائرية 2025، حيث تعتبر منحة البطالة من أهم مبادرات الدعم التي تقدمها حكومة دولة الجزائر للشباب العاطلين عن العمل ويكون ذلك في إطار تخفيف العبء عنهم وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، فيما يحصل الشخص على المنحة من الوكالة الوطنية للتشغيل بناء على عدد ن الشروط والضوابط المحددة، ولذلك نقدم السطور المقبلة كيفية التسجيل في المنحة والشروط المطلوبة فتابعونا.

خطوات التسجيل في منحة البطالة الجزائرية 2025

يمكن التسجيل في منحة البطالة الجزائرية 2025 عبر الدخول على رابط موقع الوكالة الوطنية للتشغيل ومن ثم اتباع النقاط المقبلة:

الدخول على رابط منصة الوكالة الوطنية للتشغيل.

من ثم يتم النقر على إنشاء حساب إلكتروني جديد.

إدخال كافة البيانات الشخصية في الحقول الفارغة.

كتابة كل من الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الولاية.

بعد ذلك يتم التأكد من صحة ما تم كتابته بالفعل.

إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة بي دي أف.

أخيرا انقر على خانة تسجيل وستقوم الجهات المختصة بمراجعة طلبك.

شروط التقديم في منحة البطالة 2025 بالجزائر

يوجد بعض من الشروط شروط التقديم في منحة البطالة 2025 بالجزائر وجاءت كالآتي: