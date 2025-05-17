“بزر واحد الآن NOW” كيفية الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يبحث الكثير من طلاب الصف الثالث الثانوي عن كيفية الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 وموعد ظهورها رسميا، ويأتي ذلك في إطار الاستعداد النهائي لبدء الامتحانات التي من المقرر بأن تبدأ من يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل وتستمر حتى يوم 10 يوليو المقبل لكافة الشعب الدراسية سواء أدبي أو علمي رياضة أو علمي علوم وذلك وفقا للجدول الرسمي الصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيما تعتبر أرقام الجلوس من أهم وأبرز الخطوات الأساسية التي تمكن الطالب أو الطالبة من دخول مقر اللجنة الامتحاني.

الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025

حددت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني في مصر، أنه يمكن الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 إلكترونيا ويكون ذلك من خلال النقاط المقبلة:

في البداية الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

من ثم يتم تسجيل الدخول للموقع من خلال استخدام البريد الإلكتروني الموحد.

اختيار القائمة الرئيسية، ثم النقر على خانة الاستعلام عن رقم الجلوس.

بعد ذلك قم بالضغط على خانة استعلام.

أخيرا ستظهر أمامك كافة البيانات الخاصة برقم الجلوس.

موعد إعلان أرقام الجلوس رسميا عبر موقع وزارة التربية والتعليم

في سياق متصل، فمن المتوقع بأن يكون موعد إعلان أرقام الجلوس رسميا عبر موقع وزارة التربية والتعليم خلال الفترة القليلة المقبلة، ويكون ذلك تزامنا مع توزيع النسخ الورقية في كافة المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، وبذلك سيتمكن الطلاب من الحصول على رقم الجلوس ومقر اللجنة الامتحانية إلكترونيا أو عبر المدرسة التابع لها.