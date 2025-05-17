“تابع أحداث قيامة عثمان 192” تردد الفجر الجزائرية 2025 الجديد على الأقمار الصناعية بجودة اتش دي HD

زاد البحث مؤخرا للتعرف على تردد الفجر الجزائرية 2025 على الأقمار الصناعية، حيث تمكنت قناة الفجر بأن تحقق شعبية كبيرة في الوطن العربي وذلك منذ بثها على التليفزيون القناة لأنها تقوم بنقل العديد من المسلسلات التركية التاريخية وأبرزها كل من مسلسل صلاح الدين الأيوبي ومسلسل قيامة عثمان، فيما يمكن ضبط القناة على جهازك بجودة عالية للصورة والصوت اتش دي HD للمتابعة على مدار اليوم كله دون أي انقطاع.

تردد الفجر الجزائرية 2025

يمكنكم الآن ضبط وإدخال تردد الفجر الجزائرية 2025 على القمر الصناعي نايل سات وفقا لأخر تحديث أعلنته إدارة القناة وذلك من خلال البيانات الآتية:

يكون التردد للقناة هو: 12645.

معدل الاستقطاب للقناة: أفقي.

القمر الصناعي يكون: نايل سات.

معدل الترميز من خلال: 27500.

معامل تصويب الخطأ هو: 5/6.

تردد قناة الفجر الجديد على عرب سات

يمكن ضبط تردد قناة الفجر الجديد 2025 على القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال النقاط التي تمثلت كما يلي:

يكون التردد للقناة هو: 11034.

معدل الاستقطاب للقناة: أفقي.

القمر الصناعي يكون: نايل سات.

معدل الترميز من خلال: 27500.

معامل تصويب الخطأ هو: 3/4.

طريقة إضافة قناة الفجر على التليفزيون

فور التعرف على أخر تحديث لتردد القنا بالأقمار الصناعية، يمكن اتباع طريقة إضافة قناة الفجر على التليفزيون من خلال الخطوات التي تمثلت كما يلي: