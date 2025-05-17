تراجع سعر الذهب في مصر اليوم السبت 17 مايو 2025 وتأثير حركة السوق على الأعيرة المختلفة

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 17 مايو 2025 انخفاضًا واضحًا مقارنة بالأيام الماضية، وسط تراجع في السعر العالمي للمعدن الأصفر، يعكس هذا الانخفاض حالة الهدوء التي يشهدها السوق المحلي نتيجة استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتراجع الطلب من جانب المستهلكين، هذا التراجع قد يشكل فرصة مناسبة للراغبين في شراء الذهب سواء بغرض الادخار أو الاستثمار، مع ترقب المتعاملين لأي تغيرات مفاجئة قد تحدث خلال الأيام المقبلة.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24: 5183 جنيهًا

عيار 22: 4751 جنيهًا

عيار 21: 4535 جنيهًا

عيار 18: 3887 جنيهًا

عيار 14: 3023 جنيهًا

عيار 12: 2591 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36280 جنيهًا

أوقية الذهب عالميًا: 3189.18 دولار

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نصائح مهمة قبل شراء الذهب:

يُفضل شراء الذهب من مصدر موثوق لضمان الجودة والنقاء.

متابعة حركة الأسعار يوميًا تساعدك على اختيار الوقت الأنسب للشراء.

شراء الذهب بغرض الاستثمار يُفضل أن يكون في السبائك أو الجنيهات وليس المشغولات.

الاحتفاظ بالفواتير الرسمية شرط أساسي في حالة البيع لاحقًا.

لا يُنصح بشراء الذهب بالتقسيط لتفادي الفوائد التي قد تقلل من العائد الاستثماري.

حاول مقارنة الأسعار بين أكثر من محل لتجنب فروق المصنعية المرتفعة.

استغل أوقات الانخفاض في السوق لزيادة الكمية إن كنت مستثمرًا.

ابتعد عن شراء أعيرة الذهب الأقل من 18 قيراطًا لتجنب فقدان القيمة على المدى الطويل.

اسأل عن المصنعية والدمغة جيدًا قبل إتمام عملية الشراء.

راقب أيضًا المؤشرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الذهب مثل التضخم وسعر الفائدة.

أسباب انخفاض السعر اليوم:

شهد السوق المحلي تراجعًا في مستويات الطلب خلال الساعات الماضية، إلى جانب انخفاض السعر العالمي لأوقية الذهب، وقد أسهم استقرار سعر صرف الدولار محليًا في استمرار موجة التراجع، ما جعل السوق أكثر هدوءًا مقارنة بالأيام السابقة، وسط ترقب المتعاملين لتحركات الأسعار القادمة.