Realme 14 5G بتصميم أنيق ومعالج قوي وكاميرا مميزة وسعر ينافس في الفئة المتوسطة

يأتي هاتف Realme 14 5G كواحد من أبرز الإصدارات الحديثة في فئة الهواتف المتوسطة، حيث يجمع بين الأداء القوي والتصميم العصري، تم تزويده بمعالج متطور من كوالكوم، مع شاشة كبيرة ذات معدل تحديث عالٍ، مما يجعله مناسبًا لتجربة ترفيهية سلسة واستخدام يومي مريح، الهاتف لا يكتفي بذلك، بل يقدّم أيضًا كاميرا قوية وبطارية ضخمة، ما يجعله خيارًا مثاليًا للشباب ومحبي التكنولوجيا الباحثين عن توازن بين السعر والمواصفات.

مواصفات الهاتف

شاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة بدقة FHD+

معدل تحديث 120 هرتز لتجربة تصفح سلسة

معالج Snapdragon 6 Gen 4 ثماني النواة

رام 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X

ذاكرة داخلية 256 أو 512 جيجابايت

كاميرا خلفية رئيسية 50 ميجابكسل + مستشعر عمق 2 ميجابكسل

كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل

بطارية بسعة 6000 مللي أمبير

شحن سريع بقدرة 45 واط

نظام تشغيل Android 15 بواجهة Realme UI 6

مزايا الهاتف

شاشة ساطعة تدعم العرض تحت الشمس

تصميم نحيف وخفيف يسهل حمله

معالج قوي يضمن أداءً سلسًا

دعم شبكات الجيل الخامس 5G

تصوير مميز في الإضاءة الجيدة

بطارية ضخمة تدوم طويلًا

شحن سريع يختصر وقت الانتظار

واجهة استخدام سلسة وسهلة التخصيص

يدعم مستشعر بصمة مدمج في الشاشة

صوت نقي وعالي الجودة

يقدم هاتف Realme 14 5G تجربة استخدام متكاملة تلبي احتياجات فئة كبيرة من المستخدمين، بفضل مواصفاته المتوازنة وسعره المناسب، فهو يجمع بين التصميم الجذاب والأداء المتميز، مع عمر بطارية طويل وجودة تصوير مقبولة، الهاتف مثالي للاستخدام اليومي، سواء في العمل أو الترفيه أو التواصل، ويُعد خيارًا قويًا لمن يبحث عن موبايل اقتصادي بمواصفات تنافس الهواتف الأعلى سعرًا، مما يجعله من أفضل اختيارات 2025 في الفئة المتوسطة.