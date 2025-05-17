ما حقيقة صرف 100,000 دينار زيادة في رواتب المتقاعدين العراقيين لشهر يونيو 2025 بمناسبة عيد الأضحى المبارك؟

تسعى الحكومة العراقية على توفير العديد من الخدمات للمتقاعدين العراقيين حيث وفرت لهم عبر وزارة المالية خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد في كل شهر ولكن هناك مجموعة من التساؤلات حول حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق بقيمة 100 ألف دينار عراقي وذلك بالتزامن مع راتب شهر يونيو 2025 بمناسبة عيد الأضحى المبارك لذلك سوف نوضح لكم الحقيقة في مقال اليوم طبقاً لتعليمات وزارة المالية في عموم العراق.

ما حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2025

لقد أكدت وزارة المالية العراقية أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن وجود زيادة في الرواتب التقاعدية كما في حالة صدور أي قرار بزيادة الرواتب سوف يتم الإعلان عنها عبر وزارة المالية في عموم العراق ولكن لم يصدر حتى الآن زيادة جديدة 100,000 دينار عراقي كما أوضحت الوزارة أن الحد الأدنى للراتب التقاعدي لا يزال ثابت عند 500 ألف دينار عراقي ولا توجد أي تغييرات جديدة تم إقرارها حتى الآن.

طريقة الاستعلام عن الراتب التقاعدي في العراق

لقد وفرت وزارة المالية العراقية خدمة إلكترونية تمكن المتقاعدين في دولة العراق من الاستعلام عن تفاصيل رواتبهم بشكل مباشر عبر موقعها الرسمي ويمكن القيام بذلك باتباع الخطوات التالية كما يلي: