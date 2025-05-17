هاتف HONOR Magic V3 أنحف موبايل فولد في العالم بشاشة جبارة وأداء خارق ووزن خفيف جدًا

أعادت HONOR تعريف الهواتف القابلة للطي بإصدارها الجديد Magic V3، الذي يجمع بين النحافة الفائقة والتكنولوجيا المتطورة، الهاتف مخصص لعشاق الفخامة والتصميم العصري، ويأتي ليمنح المستخدم تجربة استخدام فريدة لا تضاهى، سواء في الترفيه أو الأداء اليومي، بشاشات عالية الدقة، وكاميرات احترافية، ومعالج قوي، ينافس Magic V3 بقوة في سوق الهواتف الفولدية، ويثبت أن النحافة لا تعني التنازل عن القوة، بل تجمع بينهما في تصميم متكامل ومثير للاهتمام.

مواصفات الهاتف

شاشة داخلية قابلة للطي 7.92 بوصة بدقة 2156×2344 بكسل

شاشة خارجية 6.43 بوصة بدقة 1060×2376 بكسل

معدل تحديث 120 هرتز للشاشتين

معالج Snapdragon 8 Gen 3 بدقة تصنيع 4 نانومتر

ذاكرة RAM بسعة 12 أو 16 جيجابايت

سعة تخزين حتى 1 تيرابايت

كاميرا خلفية ثلاثية 50 + 50 + 40 ميجابكسل

كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل

بطارية بسعة 5150 مللي أمبير

شحن سريع 66 واط وشحن لاسلكي 50 واط

مميزات الهاتف:

أنحف هاتف فولد في العالم بسمك 9.2 مم فقط

تصميم خفيف ومتين بوزن 226 جرام

شاشة رئيسية ضخمة تدعم ألوان زاهية وتجربة مشاهدة سينمائية

شاشة خارجية عملية تسهّل الاستخدام اليومي

أداء مذهل بفضل معالج Snapdragon الأحدث

كاميرات خلفية متطورة تدعم التقريب والتصوير الليلي

مقاومة للماء بمعيار IPX8

يدعم الشحن اللاسلكي السريع

مزود بذكاء اصطناعي متطور للتصوير

يدعم القلم الذكي

5 عيوب للهاتف:

لا يحتوي على منفذ سماعات 3.5 مم

لا يدعم الذاكرة الخارجية

لا يوجد راديو FM

سعره مرتفع نسبيًا

بعض التطبيقات لا تتوافق مع الشاشة القابلة للطي

يقدم هاتف HONOR Magic V3 مزيجًا فريدًا من الأناقة والقوة، ما يجعله من أبرز الهواتف القابلة للطي في 2025، رغم بعض العيوب البسيطة، إلا أن المزايا التي يتمتع بها تجعله يستحق الاقتناء، خاصةً لمن يهتم بالتصميم العصري والأداء القوي، شاشاته المبهرة، وكاميراته الاحترافية، وسرعة استجابته تجعله هاتفًا مثاليًا للباحثين عن التميز، كما أن نحافته تجعله سهل الحمل والاستخدام في أي وقت ومكان.