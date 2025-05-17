“فرحي اولادك بأحلى الأغاني” ترد قناة وناسة كيدز 2025 الجديد على النايل سات والعرب سات بجودة عالية HD

يهتم العديد من الأشخاص بالتعرف على تردد قناة وناسة كيدز 2025 الجديد على النايل سات والعرب سات، حيث تكون قناة وناسة من أبرز وأهم القنوات المخصصة للأطفال، وكذلك تقدم محتوى متنوع ترفيهي مميز يكون مناسب لكافة الفئات من المراحل العمرية ويعمل المحتوى على تعزيز القيم الأخلاقية لدى الأطفال، فيما تنقل القناة بث العديد من الأناشيد والأغاني على مدار اليوم كله دون انقطاع للبث وتكون بدون دفع أي رسوم أو اشتراك.

تردد قناة وناسة كيدز 2025

يمكنكم تثبيت تردد قناة وناسة كيدز 2025 على القمر الصناعي النايل سات وذلك عبر إدخال الترددات الآتية في جهاز الرسيفر الخاص بك:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد الجديد يكون 11470.

يكون الاستقطاب هو عمودي.

أما معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة وناسة على عرب سات

يمكن إضافة قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات ويكون ذلك عبر البيانات المقبلة:

القمر الصناعي عرب سات.

التردد الجديد يكون 11270.

يكون الاستقطاب هو عمودي.

أما معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

طريقة تنزيل قناة وناسة على التليفزيون

يوجد بعض من الخطوات التي تمكنك من تنزيل قناة وناسة على جهاز التليفزيون ويكون ذلك عبر اتباع النقاط التي جاءت كالآتي: